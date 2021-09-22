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Главная Новости IT авто Автопилот Tesla необратимо влияет на водителей: что происходит с вниманием
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Автопилот Tesla необратимо влияет на водителей: что происходит с вниманием

Ученые MIT выяснили, что автопилот способствует рассеянному вниманию водителей

сегодня, 16:45
Автор:

Хмільовська Інна

Ученые Массачусетского технологического института доказали, что автопилот в современных автомобилях снижает внимание водителей. Исследование опубликовали в научном журнале Accident Analysis & Prevention.

Автопилот Tesla необратимо влияет на водителей: что происходит с вниманием

Автопилот Tesla, фото с открытых источников

Поведение водителя меняется в зависимости от того, включен ли автопилот. Водители меньше смотрят на дорогу и больше уделяют внимания областям, не связанным с вождением, когда включен автопилот.

"Мы представляем модель визуального поведения, которая может имитировать модель взгляда, наблюдаемую при инициированном водителем некритическом отключении автопилота (AP) Tesla при естественном вождении по шоссе", — сказано в сообщении.

Водители могут стать невнимательными при использовании частично автоматизированных систем вождения. Последствия для безопасности, связанные с невниманием, неизвестны до тех пор, пока у нас не будет количественной справки о том, как визуальное поведение изменяется с автоматизацией.

Модель основана на визуальных данных за 290 эпох по инициированию ПД, инициированных человеком. Продолжительность взгляда и переход моделировались с помощью байесовских обобщенных линейных смешанных моделей.

Модель воспроизводит наблюдаемую картину взгляда у водителей. Компоненты модели показывают, что взгляды на бездорожье были дольше с активной AP, чем без нее, и что их частотные характеристики изменились. Внедорожные взгляды, связанные с вождением, были менее частыми при активном AP, чем при ручном вождении, в то время как взгляды, не связанные с вождением, в области нижнего / центрального стека были наиболее частыми и самыми продолжительными (22% взглядов превышали 2 с). Небольшая разница была обнаружена в продолжительности взгляда на дороге.

Модель может использоваться в качестве справочной информации для оценки безопасности или для формулирования целей проектирования систем управления водителями.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов.


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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457521003791?via%3Dihub#!
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