Может сходить за покупками: Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов (ФОТО)

Американская компания Tesla представила свой новый продукт. Об этом сообщает Engadget.

Tesla создаст робота-гуманоида. Фото: Tesla.

Новинкой компании Илона Маска станет робот-гуманоид под названием Tesla Bot. По словам предпринимателя, робот будет дружелюбным, а также пошутил о том, что если изобретение когда-то решит восстать против человека, его заранее сделают слабее, чтобы владелец при необходимости мог убежать.





Робот от Tesla получит передовую систему искусственного интеллекта, которая будет такой же сложной, как автопилот, что устанавливают в электромобили производства компании. Предназначением гуманоида будет являться выполнение различных рутинных, а иногда и сопряженных с определенным риском задач. Например, владелец сможет попросить своего робота, чтобы тот сходил за покупками или выполнил какие-то работы по дому. При этом Tesla Bot сможет перемещаться по миру без необходимости получения пошаговых инструкций.

Илон рассказал, что рост робот будет весить около 55 килограммов, иметь рост -172 сантиметра и перемещаться со скоростью до 8 километров в час. Прототип нового продукта от Tesla должен появится уже в следующем году.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае построили самый быстрый в мире поезд. Впервые его показали, когда выкатили из заводского цеха в городе Циндао. Данное транспортное средство будет являться маглевом. Это означает, что он будет перемещаться с помощью силы электромагнитного поля. Состав не будет касаться рельсов. Сообщается, что поезд сможет развивать скорость до 600 километров в час. Однако, для такого вида транспорта нужно еще построить сеть железнодорожных путей. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал, как выглядит ракета Super Heavy с установленными двигателями. На космическую ракету установили 29 двигателей под названием Raptor, перед её первым орбитальным полетом. Сообщается, что в ближайшее время в SpaceX планируют одновременно запустить девять двигателей. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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