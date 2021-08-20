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Главная Новости IT технологии Может сходить за покупками: Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов (ФОТО)
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Может сходить за покупками: Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов (ФОТО)

Владелец сможет попросить своего робота, чтобы тот сходил за покупками

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Tesla представила свой новый продукт. Об этом сообщает Engadget.

Может сходить за покупками: Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов (ФОТО)

Tesla создаст робота-гуманоида. Фото: Tesla.

Новинкой компании Илона Маска станет робот-гуманоид под названием Tesla Bot. По словам предпринимателя, робот будет дружелюбным, а также пошутил о том, что если изобретение когда-то решит восстать против человека, его заранее сделают слабее, чтобы владелец при необходимости мог убежать.

Может сходить за покупками: Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов (ФОТО) - фото 2

Робот от Tesla получит передовую систему искусственного интеллекта, которая будет такой же сложной, как автопилот, что устанавливают в электромобили производства компании. Предназначением гуманоида будет являться выполнение различных рутинных, а иногда и сопряженных с определенным риском задач. Например, владелец сможет попросить своего робота, чтобы тот сходил за покупками или выполнил какие-то работы по дому.  При этом Tesla Bot сможет перемещаться по миру без необходимости получения пошаговых инструкций. 

Илон рассказал, что рост робот будет весить около 55 килограммов, иметь рост -172 сантиметра и перемещаться со скоростью до 8 километров  в час. Прототип нового продукта от Tesla должен появится уже в следующем году. 

Может сходить за покупками: Tesla будет производить умных роботов-гуманоидов (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае построили самый быстрый в мире поезд. Впервые его показали, когда выкатили из заводского цеха в городе Циндао. Данное транспортное средство будет являться маглевом. Это означает, что он будет перемещаться с помощью силы электромагнитного поля. Состав не будет касаться рельсов. Сообщается, что поезд сможет развивать скорость до 600 километров в час. Однако, для такого вида транспорта нужно еще построить сеть железнодорожных путей. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал, как выглядит ракета Super Heavy с установленными двигателями. На космическую ракету установили 29 двигателей под названием Raptor, перед её первым орбитальным полетом. Сообщается, что в ближайшее время в SpaceX планируют одновременно запустить девять двигателей. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.engadget.com/tesla-bot-humanoid-robot-033635103.html?src=rss
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