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Главная Новости IT технологии В Китае построили самый быстрый в мире поезд: как он выглядит (ВИДЕО)
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В Китае построили самый быстрый в мире поезд: как он выглядит (ВИДЕО)

Маглев будет способен развивать скорость до 600 километров в час

сегодня, 18:29
Автор:

Денис Подставной








В Китае создали самый быстрый в мире поезд. Об этом пишет издание Синьхуа. 

В Китае построили самый быстрый в мире поезд: как он выглядит (ВИДЕО)

В Китае создали самый быстрый в мире поезд. Скриншот: YouTube New China TV

Как стало известно, в китайском городе Циндао из заводского цеха выкатили самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке (маглев). Сообщается, что данный транспорт может развивать скорость до 600 километров в час. 

Проект поезда с магнитной подвеской стартовал осенью 2016 года. Первый прототип был изготовлен Циндао, а его испытания провелись в прошлом году. 

Для справки: маглев — это поезд или травмай, который удерживается над полотном дороги и осуществляет движения за счет силы электромагнитного поля. Такой состав в процессе движения не касается рельсов. 

Завершение данного проекта означает, что Китай уже готов к серийному производству данного вида транспорта. Однако, для маглевов еще нужно построить специальную сеть железнодорожных путей. 

Ожидается, что к концу этого десятилетия в Китае построят тысячу километров высокоскоростных линий для этих поездов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало том, что в Австралии провели испытания беспилотного гоночного аэромобиля. Стало известно, что летающий электромобиль будет принимать участие в гонках по типу "Формулы-1". Аэромобиль был протестирован в пустыне в беспилотном режиме. Стали известны его характеристики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Илон Маск показал на рендере то, как будет выглядеть новый космический корабль производства компании SpaceX. Сообщается, что уже в скором времени планируется провести его испытания. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/20/c_1310072611.htm
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