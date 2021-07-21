В Китае построили самый быстрый в мире поезд: как он выглядит (ВИДЕО)



















В Китае создали самый быстрый в мире поезд. Об этом пишет издание Синьхуа.

В Китае создали самый быстрый в мире поезд. Скриншот: YouTube New China TV

Как стало известно, в китайском городе Циндао из заводского цеха выкатили самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке (маглев). Сообщается, что данный транспорт может развивать скорость до 600 километров в час.

Проект поезда с магнитной подвеской стартовал осенью 2016 года. Первый прототип был изготовлен Циндао, а его испытания провелись в прошлом году.

Для справки: маглев — это поезд или травмай, который удерживается над полотном дороги и осуществляет движения за счет силы электромагнитного поля. Такой состав в процессе движения не касается рельсов.

Завершение данного проекта означает, что Китай уже готов к серийному производству данного вида транспорта. Однако, для маглевов еще нужно построить специальную сеть железнодорожных путей.

Ожидается, что к концу этого десятилетия в Китае построят тысячу километров высокоскоростных линий для этих поездов.

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