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Главная Новости IT технологии Как выглядит гоночный беспилотный аэромобиль: производитель провел испытания (ФОТО)
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Как выглядит гоночный беспилотный аэромобиль: производитель провел испытания (ФОТО)

В Австралии испытаний гоночный летающий электромобиль

сегодня, 18:51
Автор:

Денис Подставной

В Австралии прошли испытания летающего беспилотного электромобиля. Об этом сообщает издание  The Guardian. 

Как выглядит гоночный беспилотный аэромобиль: производитель провел испытания (ФОТО)

Прошли испытания нового гоночного аэромобиля. Фото из открытых источников

Новый летающий автомобиль планируют использовать для гонок в стиле "Формулы — 1". Летательный аппарат Alauda Airspeeder Mk3 был протестирован в австралийской пустыне в беспилотном режиме. 

Как выглядит гоночный беспилотный аэромобиль: производитель провел испытания (ФОТО) - фото 2

Известно, что автомобиль имеет четырехметровую длину, массу 130 килограмм и может достигать скорости 250 километров в час. Заряда его батареи должно хватать на 15 минут полета, а поэтому для участия в гонках, которые будут длиться 45 минут, ему понадобится дважды заменить её. Отмечается, что процедура замены батареи осуществляется за 20 секунд. В аэромобиле установлена кабина пилота, но на данный момент он управляется при помощи телероботического аватара. Робот полностью повторяет движения пилота, который находится на земле. 

Планируется, что участие в воздушных гонках будут принимать до десяти летательных аппаратов. В этом году проведут три таких заезда.  

Как выглядит гоночный беспилотный аэромобиль: производитель провел испытания (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что частное акционерное общество "Рамзай" продемонстрировало на выставке "Зброя та Безпека-2021" свой первый ударный БПЛА вертолетного типа. Также стали известны характеристики летательного аппарата. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что впервые в истории беспилотный летательный аппарат совершил дозаправку самолета в воздухе. Компания-производитель данной техники Boeing назвала это событие историческим, а также показала видео с испытаний. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/flying-electric-car-takes-off-in-south-australian-desert-ahead-of-formula-one-style-races
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