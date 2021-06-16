Как выглядит первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа (ФОТО)

Частное акционерное общество "Рамзай" продемонстрировало свой ударный БПЛА вертолетного типа. Новинка была показана на выставке "Зброя та Безпека-2021", которая проходит в Международном выставочном центре в Киеве. Об этом сообщает издание Defence Express.



Как выглядит первый украинский ударный беспилотник вертолетного типа. Фото из открытых источников

Кроме того, как будет выглядеть новинка, стали известны и ее характеристики. Так, аппарат под названием RZ-500 имеет взлетную массу 500 килограмм и боевую нагрузку — 100 килограмм. Он может находиться в воздухе до трех часов, летать на расстояние до 300 километров и иметь тактический радиус не менее 60 километров.





На беспилотнике будет установлена силовая установка мощностью в 150 лошадиных сил. Благодаря ей крейсерская скорость вертолета составляет 180 километров в час, а максимальная — 210 километров в час.

По заявлениям создателей, он сможет набирать высоту со скоростью до десяти метров в секунду. RZ-500 сможет выполнять как разведывательные, так и ударные задачи.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что впервые в истории беспилотный летательный аппарат совершил воздушную дозаправку самолета. MQ-25 производства американской компании Boeing во время испытаний успешно дозаправил истребитель ВВС США. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, как будут выглядеть плавучие космодромы Илона Маска. Как стало известно, компания SapceX выкупила несколько нефтяных платформ у побережья Техаса для создания космодромов. В компании рассказали, когда планируют ввести в эксплуатацию эти объекты. Подробнее читайте в нашей статье.

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