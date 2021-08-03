Перед первым запуском: Илон Маск показал, как выглядит ракета Super Heavy с установленными двигателями (ФОТО)

Илон Маск продемонстрировал на фото двигатели Raptor установленные на космической ракете Super Heavy. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

29 двигателей Raptor на Super Heavy. Фото: twitter.com/elonmusk

Известный предприниматель сделал пост на своей страничке в соц сети с фотографиями, которые подтверждают, что 29 ракетных двигателей Raptor производства SpaceX установлены на космической ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском.

Для справки: в прошлом месяце компания SpaceX провела тестовый запуск сразу трех двигателей Raptor для ракеты Super Heavy. Данная космическая ракета создается с целью многоразового использования в качестве ускорителя первой ступени, для вывода на орбиту Земли большого космического корабля под названием Starship. Высота самой ракеты составляет 70 метров, а корабля, который она должна будет нести — 50 метров.

Уже в скором времени планируется совершить одновременный запуск уже девяти двигателей ракеты-носителя Super Heavy.

Фото: twitter.com/elonmusk

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный миллиардер Илон Маск продемонстрировал на своем аккаунте в Twitter построенный, компанией SpaceX юбилейный двигатель Raptor. На фото можно увидеть сам, сотый по счету ракетный двигатель и команду разработчиков. Также на заднем фоне виднеется первая ступень космической ракеты под названием Falcon 9. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск рассказал о том, когда будет построен город на Марсе. Предприниматель рассказал, что для этого потребуется, а также о том, сколько времени может уйти на строительство самодостаточного города. По словам Маска на его постройку может понадобиться несколько триллионов долларов Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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