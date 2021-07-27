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SpaceX построила уже сто двигателей для будущих космических кораблей: Илон Маск показал юбилейный экземпляр

Двигатель Raptor будет установлен на космическом корабле Starship

сегодня, 10:44
Автор:

Денис Подставной

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал построенный юбилейный двигатель для космического корабля. Снимок был опубликован на его официальной странице в социальной сети Twitter. 

SpaceX построила уже сто двигателей для будущих космических кораблей: Илон Маск показал юбилейный экземпляр

SpaceX построила сто двигателей Raptor. Фото: twitter.com/elonmusk

На опубликованном фото можно увидеть двигатель Raptor и команду его разработчиков. Данный двигатель является уже сотым, который построила компания. Позади его и команды можно увидеть первую ступень космической ракеты под названием Falcon 9.

Для справки: ракетные двигатели Raptor производства компании SpaceX предназначаются для космических кораблях Starship и ускорителей Super Heavy. Он является двигателем закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива. Работает на жидких метане и кислороде. В будущем возможно создание нескольких модификаций двигателя Raptor.

SpaceX построила уже сто двигателей для будущих космических кораблей: Илон Маск показал юбилейный экземпляр - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что известный предприниматель Илон Маск показал на фото работу нового прототипа космической ракеты производства SpaceX. Во время статического теста ракета Super Heavy запустила три двигателя одновременно. Тестировали прототип на базе Starbase, которая находится в штате Техас. Также стали известны будущие планы, компании касаемо этого прототипа. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что основатель компании SpaceX показал в работе новую плавучую беспилотную платформу для космических ракет. Она будет находиться недалеко от штата Флорида (США). В отличие от своих предшественников, новинка будет иметь полную автономность. А это значит, что она не требует буксировки к месту, где будет садиться ракета. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://twitter.com/elonmusk
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