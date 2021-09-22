Как в компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию

Apple намерена разработать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Apple научат iPhone диагностировать депрессию, фото с открытых источников

Как стало известно журналистам, компания разрабатывает технологии, которые могли бы предупредить психические расстройства владельцев гаджетов. В изученных авторами документах речь идет о депрессии и снижении когнитивных способностей.

Apple Inc. работает над технологиями, помогающими установить диагноз депрессии и снижения когнитивных функций. Таким образом хотят разработать инструменты для расширения сферы ее растущего портфолио в области здравоохранения.

Исследователи работают с массивом данных датчиков, который включает в себя мобильность, физическую активность, режим сна, поведение при печати и многое другое, они смогут выявить цифровые сигналы, связанные с целевыми условиями, чтобы можно было создать алгоритмы для их надежного обнаружения, говорят люди. В компании надеются, что уникальная функция сможет здорово помогать людям.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция. Она станет доступна для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS от Apple. На данный момент она находится на стадии разработки. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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