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Главная Новости IT гаджет Как в компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию
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Как в компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию

Apple работает над функциями iPhone, которые помогут выявлять депрессию и снижение когнитивных функций

сегодня, 17:30
Автор:

Хмільовська Інна

Apple намерена разработать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как в компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию

Apple научат iPhone диагностировать депрессию, фото с открытых источников

Как стало известно журналистам, компания разрабатывает технологии, которые могли бы предупредить психические расстройства владельцев гаджетов. В изученных авторами документах речь идет о депрессии и снижении когнитивных способностей. 

Apple Inc. работает над технологиями, помогающими установить диагноз депрессии и снижения когнитивных функций. Таким образом хотят разработать инструменты для расширения сферы ее растущего портфолио в области здравоохранения.

Исследователи работают с массивом данных датчиков, который включает в себя мобильность, физическую активность, режим сна, поведение при печати и многое другое, они смогут выявить цифровые сигналы, связанные с целевыми условиями, чтобы можно было создать алгоритмы для их надежного обнаружения, говорят люди. В компании надеются, что уникальная функция сможет здорово помогать людям.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция. Она станет доступна для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS от Apple. На данный момент она находится на стадии разработки. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Sony лишается еще одного своего эксклюзива. Компания официально объявила о выходе обновленной версии своего хита. Релиз запланирован уже на начало следующего года. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.wsj.com/articles/apple-wants-iphones-to-help-detect-depression-cognitive-decline-sources-say-11632216601
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