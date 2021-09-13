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В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция: что известно (ФОТО)

Новая возможность появится в WhatsApp для iOS устройств

сегодня, 15:34
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp готовят новую функцию для своего приложения. Об этом сообщает издание 9To5mac.

В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция: что известно (ФОТО)

Новая функция WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая возможность позволит пользователям мессенджера делать транскрипцию голосовых сообщений. Отмечается, что преобразование голосового сообщения в текст будет осуществляться на устройствах юзеров. Таким образом ни WhatsApp, ни Facebook не будут иметь доступ к содержанию этих сообщений. 

Новинка появится на устройствах под управлением операционной системы iOS от компании Apple. На данный момент она находится на стадии разработки и у пользователей нет возможности для её тестирования. 

В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция: что известно (ФОТО) - фото 2

Фото: wabetainfo.com

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что архитектор показал своё представление о том, как в будущем будут выглядеть дома на Земле и Марсе. Своё предположение он визуализировал с помощью 3D-редактора.

На изображениях можно увидеть здания с частичной видимостью на поверхности. Архитектор считает, что такие дома смогут защитить своих хозяев от воздействия сложного климата на красной планете. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что игровая консоль PlayStation лишится еще одного своего эксклюзива. Sony официально подтвердила выход Uncharted 4 на персональных компьютерах. Вероятно, PC-версия получит массу графических улучшений.

Помимо выхода на компьютеры, видеоигру можно будет приобрести на консоли нового поколения. Стало известно, когда состоится премьера известного блокбастера от американской компании Naughty Dog. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://9to5mac.com/2021/09/12/whatsapp-ios-voice-message-transcription-feature/
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