В мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция: что известно (ФОТО)

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp готовят новую функцию для своего приложения. Об этом сообщает издание 9To5mac.

Новая функция WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая возможность позволит пользователям мессенджера делать транскрипцию голосовых сообщений. Отмечается, что преобразование голосового сообщения в текст будет осуществляться на устройствах юзеров. Таким образом ни WhatsApp, ни Facebook не будут иметь доступ к содержанию этих сообщений.

Новинка появится на устройствах под управлением операционной системы iOS от компании Apple. На данный момент она находится на стадии разработки и у пользователей нет возможности для её тестирования.





Фото: wabetainfo.com

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