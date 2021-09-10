Sony лишается еще одного своего эксклюзива: когда Uncharted выйдет на ПК

Sony выпустит Unchurted 4 на компьютеры. Об этом стало во время демонстрационной трансляции PlayStation Showcase 2021.

Uncharted виходит на ПК. Фото: Naughty Dog

Компания официально заявила, что популярная игра Uncharted 4, которая была эксклюзивной для консоли PlayStation 4, выйдет на персональных компьютерах и PlayStation 5. Детали пока не раскрываются, однако предполагается, что новая версия приключенческой видеоигры получит обновленную графику.

Релиз запланирован уже на начало следующего года.

Для справки: серия видеоигр Uncharted разработанных американской компанией Naughty Dog является одной из самых популярных для консолей PlayStation. По состоянию на 2019 год одна только Uncharted 4: A Thief's End продалась тиражом 16 миллионов копий.

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