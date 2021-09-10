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Главная Новости IT игры Sony лишается еще одного своего эксклюзива: когда Uncharted выйдет на ПК
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Sony лишается еще одного своего эксклюзива: когда Uncharted выйдет на ПК

Компания официально объявила о выходе обновленной версии своего хита

сегодня, 19:49
Автор:

Денис Подставной

Sony выпустит Unchurted 4 на компьютеры. Об этом стало во время демонстрационной трансляции PlayStation Showcase 2021. 

Sony лишается еще одного своего эксклюзива: когда Uncharted выйдет на ПК

Uncharted виходит на ПК. Фото: Naughty Dog

Компания официально заявила, что популярная игра Uncharted 4, которая была эксклюзивной для консоли PlayStation 4, выйдет на персональных компьютерах и PlayStation 5. Детали пока не раскрываются, однако предполагается, что новая версия приключенческой видеоигры получит обновленную графику. 

Релиз запланирован уже на начало следующего года. 

Для справки: серия видеоигр Uncharted разработанных американской компанией Naughty Dog является одной из самых популярных для консолей PlayStation. По состоянию на 2019 год одна только Uncharted 4: A Thief's End продалась тиражом 16 миллионов копий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярная социальная сеть Twitter получит новую полезную функцию. Она будет помогать пользователям отличать "хороших" ботов от тех, которые занимаются распространением спама. На данный момент возможность находится в режиме тестирования и доступна для ограниченного числа людей, однако в будущем должна будет стать доступной для всех. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что картридж со знаменитой видеоигрой Super Mario Bros продали на аукционе за рекордную сумму. Сообщается, что компания, которая занималась продажей лота изначально приобрела данный экземпляр видеоигры за 140 тысяч долларов. Во время проведения аукциона ей предложили сумму в 300 тысяч, однако ставка была отклонена. Подробно об этом читайте в нашем материале. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IfrfJn_-24g&t=16s
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