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Главная Новости IT игры Картридж с видеоигрой Super Mario Bros продали на аукционе за рекордную сумму
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Картридж с видеоигрой Super Mario Bros продали на аукционе за рекордную сумму

Новая сделка побила предыдущий рекорд, когда за копию игры Super Mario 64 отдали полтора миллиона долларов

сегодня, 16:55
Автор:

Денис Подставной

Картридж с видеоигрой продали на аукционе за рекордную сумму. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Картридж с видеоигрой Super Mario Bros продали на аукционе за рекордную сумму

Картридж с Super Mario Bros продали на аукционе за два миллиона. Фото: Rally

Как стало известно, продажей данного лота занималась компания Rally. Изначально она приобрела данный экземпляр видеоигры за 140 тысяч долларов. 

Сообщается, что во время проведения аукциона ей предложили сумму в 300 тысяч, однако ставка была отклонена. Вскоре коллекционер, который пожелал остаться неизвестным, предложил за копию Super Mario Bros в заводской упаковке два миллиона долларов. 

Сделка прошла успешно и тем самым она побила предыдущий рекорд, когда с молотка ушла копия игры Super Mario 64 за чуть более, чем полтора миллиона. 

Для справки: видеоигра в жанре платформер Super Mario Bros вышла в 1985 году для платформы Famicom. Она была занесена в "Книгу рекордов Гиннеса", как самая продаваемая игра в истории. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что картридж с видеоигрой о знаменитом водопроводчике продали на аукционе за сумму, которая превысила полтора миллиона долларов. В описании к лоту было указано, что данная игра имеет большую важность для истории видеоигр и что состояние данной копии захватывает дух. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что куриный наггетс необычной форме продали на аукционе за большую сумму. Всё дело в том, что данный продукт напоминал своим видом персонажа из популярной видеоигры. Продавец рассказал, что необычный наггетс попался ему в фаст-фуд ресторане Макдоналдс. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.unian.net/games/novyy-rekord-redkiy-kartridzh-s-igroy-super-mario-bros-prodali-za-2-milliona-igry-11507311.html
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