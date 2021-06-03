Необычный куриный наггетс продают за 100 тысяч долларов

Куриный наггетс в виде персонажа из известной видеоигры Among Us выставили на аукцион. Лот появился на популярном интернет-аукционе eBay. На данный момент за наггетс необычной формы уже предлагают сумму более 99 тысяч долларов.

Куриный наггетс продают за 100 тысяч долларов. Фото из открытых источников

В описании к лоту указано, что продукт упакован в вакуумную упаковку и будет доставлен самолетом до того, как у него закончится срок годности (14 дней).

Также продавец пишет, что необычный Наггетс попался ему в ресторане быстрого питания Макдоналдс. По запросу покупателя он может приложить к покупке соус.

Лот будет закрыт через 14 часов.

Для справки: Among Us — это мультиплеерная игра, созданная американской студией-разрабочиком InnerSloth.

Разработка игры была вдохновлена клубной командной ролевой игрой "Мафия". Впервые вышла на Android-смартфоны и компьютеры с операционной системой Windows в 2018 году. На данный момент разрабатывается версия игры для нового поколения консолей.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что игровая консоль PlayStation вскоре лишится еще одного эксклюзива. Компания уже выпустила на сторонних платформах несколько своих игр, в которые можно было сыграть только на их консоли. Теперь одна из самых популярных видеоигр Sony станет доступна для игроков на персональных компьютерах. Об этом стало известно из официального отчета компании.

Также издание информировало о том, что разработчики видеоигры FIFA выпустили для неё обновление, где добавили нового футболиста. Им стал англичанин, который был убит еще подростком. Парень стал первым виртуальным футболистом в этой серии компьютерных игр. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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