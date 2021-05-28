PlayStation лишится своего самого популярного эксклюзива

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Денис Подставной
Компания Sony потеряет еще один свой эксклюзив для консолей PlayStation. Об этом стало известно из официального отчета компании.
Sony выпустит свой очередной эксклюзив на ПК. Фото из открытых источников
В отчете указаны видеоигры, что уже были портированы на персональные компьютеры, а также те, которым это только предстоит. Среди уже вышедших на ПК Horizon Zero Dawn и Days Gone значится, один из самых главных эксклюзивов для PlayStation - Uncharted 4.
Отметим, что ранее в Сети часто появлялись слухи о том, что данная видеоигра посетит персональные компьютеры. Особенно после выхода на компьютеры Horizen Zero Dawn. Эксперты тогда предположили, что в случае успешных продаж игры, Sony может начать портировать остальные свои игры на Windows.
Для справки: Uncharted 4 это видеоигра в жанре экшн-приключений с видом от третьего лица, разработанная американской студией Naughty Dog. Вышла на игровую консоль PlayStation 4 в 2016 году и являлась её эксклюзивом. За три года после релиза продалась тиражом в 16 миллионов копий.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская студия-разработчик компьютерных игр Rockstar Games официально объявила дату выхода обновленной версии GTA 5 для консолей нового поколения. По словам разработчиков, новая версия игры получит массу графических и геймплейных изменения.
Также издание информировало о том, что президент Украинской ассоциации футбола сообщил о том, что за сборную Украины по футболу вскоре можно будет сыграть в известной видеоигре FIFA. Ранее в игровой серии можно было сыграть только за две украинские футбольные команды — "Шахтер" и "Динамо".
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