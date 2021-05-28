logo
Русский Українська

BTC/USD

36157.67

ETH/USD

2502.40

LTC/USD

176.02

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT игры PlayStation лишится своего самого популярного эксклюзива
commentss НОВОСТИ Все новости

PlayStation лишится своего самого популярного эксклюзива

Uncharted 4 может выйти на ПК уже в ближайшее время

сегодня, 19:07
Автор:

Денис Подставной

Компания Sony потеряет еще один свой эксклюзив для консолей PlayStation. Об этом стало известно из официального отчета компании. 

PlayStation лишится своего самого популярного эксклюзива

Sony выпустит свой очередной эксклюзив на ПК. Фото из открытых источников

В отчете указаны видеоигры, что уже были портированы на персональные компьютеры, а также те, которым это только предстоит. Среди уже вышедших на ПК Horizon Zero Dawn и Days Gone значится, один из самых главных эксклюзивов для PlayStation - Uncharted 4. 

Отметим, что ранее в Сети часто появлялись слухи о том, что данная видеоигра посетит персональные компьютеры. Особенно после выхода на компьютеры Horizen Zero Dawn. Эксперты тогда предположили, что в случае успешных продаж игры, Sony может начать портировать остальные свои игры на Windows. 

PlayStation лишится своего самого популярного эксклюзива - фото 2

Для справки: Uncharted 4 это видеоигра в жанре экшн-приключений с видом от третьего лица, разработанная американской студией Naughty Dog. Вышла на игровую консоль PlayStation 4 в 2016 году и являлась её эксклюзивом. За три года после релиза продалась тиражом в 16 миллионов копий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская студия-разработчик компьютерных игр Rockstar Games официально объявила дату выхода обновленной версии GTA 5 для консолей нового поколения. По словам разработчиков, новая версия игры получит массу графических и геймплейных изменения. 

Также издание информировало о том, что президент Украинской ассоциации футбола сообщил о том, что за сборную Украины по футболу вскоре можно будет сыграть в известной видеоигре FIFA. Ранее в игровой серии можно было сыграть только за две украинские футбольные команды — "Шахтер" и "Динамо". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/05/27/playstation-uncharted-4-a-thief-s-end.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ