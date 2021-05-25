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Когда за сборную Украины впервые можно будет сыграть в FIFA

Сборная Украины будет добавлена уже в следующей части FIFA

сегодня, 12:12
Автор:

Денис Подставной

Сборная Украины по футболу появится в новой части знаменитого футбольного симулятора FIFA. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павленко. 

Когда за сборную Украины впервые можно будет сыграть в FIFA

FIFA - фото: из открытых источников

Наша сборная еще никогда не была представлена в популярной серии видеоигр легально. За неё можно было сыграть только установив дополнительные модификации созданные пользователями. В игре присутствовали только две украинские команды Шахтер и Динамо. 

Выступая перед делегатами 24 Конгресса УАФ, Андрей Павленко поздравил всех любителей электронного футбола и сообщил о том, что украинская сборная будет добавлена в новую часть серии FIFA. 

Андрей Павленко, также напомнил, что в прошлом году была поддержана инициатива по развитию этого вида футбола. Это помогло во время карантинной изоляции сберечь интерес к данному виду спорта у десятков тысяч болельщиков по всей Украине. А уже сегодня существует Всеукраинская ассоциация электронного футбола, которая организовывает свои соревнования или может принимать участие в международных. Например, не так давно, появилась возможность взять участие в турнире UEFA eEuro 2021. 

Отметим, новая часть известного футбольного симулятора, которая будет называться FIFA 22 должна появиться на прилавках магазинов уже в сентябре этого года. В неё можно будет сыграть на консолях прошлого и нового поколения или персональных компьютерах. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в FIFA 21 добавили игрока, который был убит еще подростком. А также информировало о том, что Nvidia прекращает поддержку своих устаревших продуктов: кто больше не получит обновления





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Источник: https://uaf.ua/article/42207
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