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Главная Новости IT технологии Nvidia прекращает поддержку своих устаревших продуктов: кто больше не получит обновления
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Nvidia прекращает поддержку своих устаревших продуктов: кто больше не получит обновления

Nvidia больше не будет выпускать обновления для видеокарт на устаревшей микроархитектуре

сегодня, 19:10
Автор:

Денис Подставной

В скором времени американская компания Nvidia, которая специализируется на производстве видеочипов, планирует прекратить поддержку своих устаревших продуктов. Речь идет о видеокартах, работающих на микроархитектуре Kepler. Для них обновление драйверов под номером 470 станет последним.

Nvidia прекращает поддержку своих устаревших продуктов: кто больше не получит обновления

nvidia - фото: nvidia.com

На данный момент первым видеокартам, работающим на микроархитектуре Kepler исполняется 9 лет. Впервые эту технологию стали использовать в видеокартах  600 серии GTX, а после и в 700. Предшествующее поколение имело в себе архитектуру под названием Fermi, поддержка этих видеоадаптеров завершилась несколькими годами ранее. Последнее обновление для них имело номер 390. 

Поскольку компания прекращает выпуск драйверов для этих серий видеокарт, их владельцы больше не смогут получать обновления. Соответственно, в новых программах и играх работа этих устройств может быть не стабильной или не такой производительной. 

По данным статистики, которую собирает платформа Steam, владельцами данного вида видеоадаптеров являются всего около 5 процентов пользователей. Это означает, что прекращение их поддержки весьма маловероятно повлияет на рынок. 

Судя по дорожной карте Nvidia, следующими в очереди на прекращение поддержки станут чипы 900 (микроархитектура Maxwell) и 10 (микроархетектура Pascal)  серии. Однако, сколько до этого пройдет времени, неизвестно. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Nvidia представила свои новые "народные" видеокарты: какие будут характеристики и цены. А также информировало о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет



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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/nvidia-prypynyt-pidtrymku-onovlennya-drajveriv-dlya-videokart-na-mikroarhitekturi-kepler.html
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