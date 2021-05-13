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Главная Новости IT гаджет Nvidia представила свои новые "народные" видеокарты: какие будут характеристики и цены
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Nvidia представила свои новые "народные" видеокарты: какие будут характеристики и цены

Nvidia презентовала свои ноутбуки с новыми видеокартами

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной

Компания Nvidia представила миру свои ноутбуки с новыми видеокартами RTX 3050 и RTX 3050ti.

Nvidia представила свои новые "народные" видеокарты: какие будут характеристики и цены

презентация ноутбуков GEFORCE RTX 30

На своем сайте американская технологическая компания, которая специализируется на создании видеочипов, представила новые "младшие" версии своих видеокарт на базе процессоров Geeforce RTX 30. В основе этих видеочипов лежит технология Ampere c ядрами RT второго поколения, которые обеспечивают максимально реалистичные эффекты от трассировки лучей. Также новинки будут поддерживать технологию DLSS, которая благодаря искусственному интелекту способна не только повышать производительность в играх, а также иногда улучшать картинку. 

Как утверждает производитель, новое поколение  будет в два раза производительней предыдущего. Значения потребляемой мощности будут находиться в диапазоне от 35 до 80 Вт. Модели ноутбуков будут позиционироваться, как машины для создателей контента и игроков.  А все системы будут поддерживать технологию Nvidia Broadcast,  позволяющей превратить ноутбуки в домашние студии благодаря искусственному интеллекту, который поможет устранять шумы в изображениях и эхо в комнате. 

Новые ноутбуки должны появится на прилавках магазинов уже этим летом, а цены на них будут стартовать от 800 долларов. Однако отметим, что на данный момент в мире наблюдается дефицит комплектующих, который может повлиять на цену на местах. 

Напомним: ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5, а также о том, как Apple обновила свою операционную систему iOS






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Источник: https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/gaming-laptops/?nvid=nv-int-csfg-42431
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