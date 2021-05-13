Чем Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5

Компания Sony вынуждена расстроить своих покупателей, тем что их игровая консоль Playstation 5 даже спустя год после релиза всё также будет оставаться в дефиците. Об этом сообщил финансовый директор Sony Хироки Тотоки на встрече с аналитиками.

Playstation 5 - фото: из открытых источников

По словам Хироки, ситуация с дефицитом игровой консоли на рынке на протяжении всего 2021 года останется неизменной. Более того, даже если ситуация с комплектующими, которые применяются в создании новой консоли улучшится в следующем году, это вряд ли на что-то сильно повлияет и компания не сможет удовлетворить спрос в полной мере.

Так, согласно финансовому отчету компании, за первые четыре месяца с момента выхода консоли им удалось продать 7.8 миллионов единиц playstation, а с января по март текущего года 3.3 млн копий. В текущем же финансовом году планируется реализовать еще более 14 миллионов устройств.

Для справки: проблема с дефицитом Playstation 5 образовалась из-за того, что Sony не хватает производственных мощностей для удовлетворения большого потребительского спроса, а также из-за нехватки комплектующих для их сборки, таких как полупроводниковая продукция. Ситуация с дефицитом полупроводников сейчас наблюдается во всем мире и от этого пострадала уже не одна компания-производитель.

Исходя из этого, будущим покупателям новинки нужно как следует запастись терпением, так как на данный момент прогнозов на нормализацию ситуации Sony не дает.

Напомним: ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5, а также о том, что в Украине стартовали продажи долгожданной новой консоли от Sony.

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