Разблокировка iPhone часами и поиск вещей: Apple обновила операционную систему

Американская корпорация Apple выпустила новое обновление своей операционной системы iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетов и watchOS 7.4 для смарт-часов. Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на GSM Arena.

Apple обновила операционную систему - фото из открытых источников

Сообщается, что теперь у пользователей смартфонов от Apple появится возможность разблокировать свое устройство при помощи часов Apple Watch, даже если юзер надел маску.

Новая "операционка" имеет функцию поддержки электронных меток AirTags, которые можно использовать для поиска вещей, воспользовавшись приложением Find My на смартфоне.

Также известно, что в iOS 14.5 у голосового ассистента Siri появилось больше голосовых опций. Теперь пользователи смогут выбрать из 14 различных голосов из разных регионов и разных гендеров.

Напомним, что cтало известно, как будет выглядеть новая техника от компании Apple — iPhone 13 Pro. Официальных фотографий пока нет, однако в интернете появились новые качественные изображения смартфона iPhone 13 Pro, разработанные на базе инсайдерской информации редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха. По словам инсайдера, новый смартфон будет иметь черный матовый цвет. Такой дизайн будет разительно отличаться от iPhone 12 Pro.

Портал "Комментарии" также писал, что Apple намерена выпустить съемную батарею для своих смартфонов. Сообщается, что новый аксессуар будет работать с IPhone, которые поддерживают магнитную систему MagSafe. Известно, что компания разрабатывает батарею не менее, чем один год, а его запуск планируется в течение нескольких месяцев. Она может позиционироваться как аксессуар, к примеру, к iPhone 12, потому что он поддерживает MagSafe.





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