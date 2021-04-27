logo
Русский Українська

BTC/USD

54380.96

ETH/USD

2726.67

LTC/USD

255.21

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Разблокировка iPhone часами и поиск вещей: Apple обновила операционную систему
commentss НОВОСТИ Все новости

Разблокировка iPhone часами и поиск вещей: Apple обновила операционную систему

Также в новом iOS у Siri появилось больше голосовых опций

27 апреля 2021, 12:00
Автор:

Елизавета Черных

Американская корпорация Apple выпустила новое обновление своей операционной системы iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетов и watchOS 7.4 для смарт-часов. Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на GSM Arena.

Разблокировка iPhone часами и поиск вещей: Apple обновила операционную систему

Apple обновила операционную систему - фото из открытых источников

Сообщается, что теперь у пользователей смартфонов от Apple появится возможность разблокировать свое устройство при помощи часов Apple Watch, даже если юзер надел маску. 

Новая "операционка" имеет функцию поддержки электронных меток AirTags, которые можно использовать для поиска вещей, воспользовавшись приложением Find My на смартфоне. 

Также известно, что в iOS 14.5 у голосового ассистента Siri появилось больше голосовых опций. Теперь пользователи смогут выбрать из 14 различных голосов из разных регионов и разных гендеров. 

Напомним, что cтало известно, как будет выглядеть новая техника от компании Apple — iPhone 13 Pro. Официальных фотографий пока нет, однако в интернете появились новые качественные изображения смартфона iPhone 13 Pro, разработанные на базе инсайдерской информации редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха. По словам инсайдера, новый смартфон будет иметь черный матовый цвет. Такой дизайн будет разительно отличаться от iPhone 12 Pro.

Портал "Комментарии" также писал, что Apple намерена выпустить съемную батарею для своих смартфонов. Сообщается, что новый аксессуар будет работать с IPhone, которые поддерживают магнитную систему MagSafe. Известно, что компания разрабатывает батарею не менее, чем один год, а его запуск планируется в течение нескольких месяцев. Она может позиционироваться как аксессуар, к примеру, к iPhone 12, потому что он поддерживает MagSafe.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3235696-rozblokuvanna-iphone-godinnikom-i-posuk-recej-apple-onovila-operacijku.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ