Стало известно, как выглядит iPhone 13 Pro (Фото)

Стало известно, как будет выглядеть новая техника от компании Apple — iPhone 13 Pro. Официальных фотографий пока нет, однако в интернете появились новые качественные изображения смартфона iPhone 13 Pro, разработанные на базе инсайдерской информации редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха.

IPhone 13 Pro: каким он будет. Фото: selcdn.ru

По словам инсайдера, новый смартфон будет иметь черный матовый цвет. Такой дизайн будет разительно отличаться от iPhone 12 Pro.

Рамка iPhone 13 Pro будет изготовлена из нержавеющей стали. К тому же при разработке смартфона применят новую технологию покрытия, чтобы скрыть и уменьшить следы грязи и отпечатки пальцев на экране.

Макс Вайнбах также добавляет, что новейшее покрытие сможет устранить неприятное явление — отслоение краски, на которое жалуются некоторые владельцы предыдущих моделей.

Инсайдер сообщает и об основных характеристиках и улучшениях смартфона. В частности, разработчики смартфона улучшат качество камеры и создадут новый портретный режим, который будет использовать лазерный дальномер.

Прогнозируется, что iPhone 13 Pro будет иметь улучшенный экран LTPO, а максимальный объем флэш-памяти достигнет 1 ТБ.

Стоит отметить, что официальная презентация новинки запланирована на сентябрь 2021 года.

Напомним, что современные устройства с iOS 14 имеют один значительный недостаток — батарею, которая быстро разряжается. Однако на время автономной работы устройств влияют разнообразные функции и приложения, которые мы используем часто без надобности. Поэтому, как продлить работу своего смартфона и сохранить батарею, читайте в нашем материале.

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