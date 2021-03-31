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Стало известно, как выглядит iPhone 13 Pro (Фото)

Новый дизайн будет разительно отличаться от iPhone 12 Pro

сегодня, 11:30
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, как будет выглядеть новая техника от компании Apple — iPhone 13 Pro. Официальных фотографий пока нет, однако в интернете появились новые качественные изображения смартфона iPhone 13 Pro, разработанные на базе инсайдерской информации редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха.

Стало известно, как выглядит iPhone 13 Pro (Фото)

IPhone 13 Pro: каким он будет. Фото: selcdn.ru

По словам инсайдера, новый смартфон будет иметь черный матовый цвет. Такой дизайн будет разительно отличаться от iPhone 12 Pro.

Рамка iPhone 13 Pro будет изготовлена из нержавеющей стали. К тому же при разработке смартфона применят новую технологию покрытия, чтобы скрыть и уменьшить следы грязи и отпечатки пальцев на экране.

Макс Вайнбах также добавляет, что новейшее покрытие сможет устранить неприятное явление — отслоение краски, на которое жалуются некоторые владельцы предыдущих моделей.

Инсайдер сообщает и об основных характеристиках и улучшениях смартфона. В частности, разработчики смартфона улучшат качество камеры и создадут новый портретный режим, который будет использовать лазерный дальномер.

Прогнозируется, что iPhone 13 Pro будет иметь улучшенный экран LTPO, а максимальный объем флэш-памяти достигнет 1 ТБ.

Стоит отметить, что официальная презентация новинки запланирована на сентябрь 2021 года.

Стало известно, как выглядит iPhone 13 Pro (Фото) - фото 2
Стало известно, как выглядит iPhone 13 Pro (Фото) - фото 3

Напомним, что современные устройства с iOS 14 имеют один значительный недостаток — батарею, которая быстро разряжается. Однако на время автономной работы устройств влияют разнообразные функции и приложения, которые мы используем часто без надобности. Поэтому, как продлить работу своего смартфона и сохранить батарею, читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.ixbt.com/
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