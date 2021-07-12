В США картридж c Super Mario продали за более, чем полтора миллиона долларов (ФОТО)

Старый картридж с видеоигрой продали на аукционе за полтора миллиона долларов. Об этом сообщает Heritage Auctions на своей официально странице в социальной сети Twitter.

Картридж с Super Mario продали за полтора миллиона долларов. Фото из открытых источников.

Как стало известно, картридж с видеоигрой Super Mario 64 для игровой консоли Nintendo 64 продали на аукционе за 1,56 миллиона долларов, тем самым установив новый мировой рекорд. Его выпустили в 1996 году в Соединённых Штатах Америки.

В описании к лоту было указано, что данная игра имеет большую важность для истории видеоигр, а состояние этой копии захватывает дух.

Для справки: Super Mario 64 вышла одновременно с консолью от Nintendo и стала самой продаваемой видеоигрой на этой платформе.

Отметим, что в апреле этого года картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года выпуска был продан на аукционе за 660 тысяч долларов.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки на аукционе продали куриный наггетс необычной формы. Он напоминал своем видом персонажа с одной популярной компьютерной игры. В описании к лоту продавец указал, что продукт запакован в вакуумную упаковку и может быть доставлен самолетом до того, как у него закончится срок годности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что компания по разработке видеоигр Ubisoft работает над новой части популярной серии игр Assassin’s Creed. Инсайдеры рассказали о предполагаемом названии, о дате выхода и особенностях новой части. Стало известно, что для разработки игры Ubisoft объединит несколько своих студий.

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