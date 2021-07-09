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Главная Новости IT игры Assassin’s Creed может стать похожей на GTA: когда выйдет новая часть популярной серии видеоигр
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Assassin’s Creed может стать похожей на GTA: когда выйдет новая часть популярной серии видеоигр

Ubisoft может превратить Assassin’s Creed в игру-сервис

сегодня, 15:47
Автор:

Денис Подставной

Компания Ubisoft, которая занимается созданием видеоигр, работает над новой частью Assassin’s Creed. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Assassin’s Creed может стать похожей на GTA: когда выйдет новая часть популярной серии видеоигр

Ubisoft работает над новой частью Assassin's Creed. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая часть разрабатывается под кодовым названием Infinity. Новая часть может выглядеть, как онлайн-сервис, который будет получать постоянные обновления с разными дополнениями. Возможно, компания планирует превратить серию в игру-сервис подобную, например, GTA Online. 

За создание новой Assassin’s Creed будут отвечать сразу несколько студий - Ubisoft Montreal и Ubisoft Quebec. Студии будут объединены и возглавлены исполнительным продюсером Assassin’s Creed Марком-Алекси Коти. Ему будет помогать бренд директор Этьен Аллонье. 

В Ubisoft подтвердили разработку видеоигры, однако пока отказались от каких либо комментариев. По данным издания, новая Assassin’s Creed Infinity выйдет не ранее 2024 года. На данный момент неизвестно, будут ли выходить до этого времени другие части знаменитой серии видеоигр. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что японская компания Sony лишится еще одного эксклюзива для своей игровой консоли PlayStation. Компания опубликовала отчет, в где значатся видеоигры студий Sony, которые уже были портированы на персональные компьютеры, а также которые появятся на этой платформе в будущем. Среди них оказался один из самых популярных эксклюзивов PlayStation. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что известную видеоигру от украинской студии GSC Game World показали на выставке E3, которая проходила в Лос-Анджелесе. Стали известны её дата выхода, а также системные требования. 




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-07/assassin-s-creed-infinity-to-offer-live-online-game-service?srnd=technology-vp
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