Assassin’s Creed может стать похожей на GTA: когда выйдет новая часть популярной серии видеоигр

Компания Ubisoft, которая занимается созданием видеоигр, работает над новой частью Assassin’s Creed. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ubisoft работает над новой частью Assassin's Creed. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая часть разрабатывается под кодовым названием Infinity. Новая часть может выглядеть, как онлайн-сервис, который будет получать постоянные обновления с разными дополнениями. Возможно, компания планирует превратить серию в игру-сервис подобную, например, GTA Online.

За создание новой Assassin’s Creed будут отвечать сразу несколько студий - Ubisoft Montreal и Ubisoft Quebec. Студии будут объединены и возглавлены исполнительным продюсером Assassin’s Creed Марком-Алекси Коти. Ему будет помогать бренд директор Этьен Аллонье.

В Ubisoft подтвердили разработку видеоигры, однако пока отказались от каких либо комментариев. По данным издания, новая Assassin’s Creed Infinity выйдет не ранее 2024 года. На данный момент неизвестно, будут ли выходить до этого времени другие части знаменитой серии видеоигр.

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