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Twitter получит новую полезную функцию: что известно

Разработчики проводят тестирование новой возможности

сегодня, 17:39
Автор:

Денис Подставной

Популярная социальная сеть Twitter проводит тестирование новой функции. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

Twitter получит новую полезную функцию: что известно

Новая функция в Twitter. Фото из открытых источников.

Новой возможностью для соцсети станет маркировка автоматизированных учетных записей. Как заявляют разработчики, метки смогут помочь отличать полезных ботов от тех, которые распространяют спам. 

Полезные автоматизированные аккаунты, например, могут предупреждать пользователей о стихийных бедствиях или помогать находить информацию о вакцинации. 

Благодаря новой функции пользователи смогут легко отличить "хороших" ботов от тех, которые разносят спам или фейковые сообщения. На данный момент возможность тестируется ограниченным количеством людей. Однако, после этого она должна будет стать доступна для всех. 

На данный момент неизвестно, когда завершится тестирование. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае создают умную роболошадь. Устройство сможет самостоятельно передвигаться и взаимодействовать со своим хозяином. Отмечается, что "лошадь" сможет перевозить различные грузы. Для этого на неё можно будет установить специальное корытце. Также питомец сможет самостоятельно отправляться на зарядку аккумулятора. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что архитектор предположил, как в будущем будут выглядеть дома на красной планете. Свои мысли мужчина визуализировал с помощью 3D-редактора. На фотографиях можно увидеть дом с частичной видимостью. По словам архитектора, такое жильё сможет защитить своего хозяина от сурового марсианского климата. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://help.twitter.com/en/using-twitter/automated-account-labels
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