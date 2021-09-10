Twitter получит новую полезную функцию: что известно

Популярная социальная сеть Twitter проводит тестирование новой функции. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новая функция в Twitter. Фото из открытых источников.

Новой возможностью для соцсети станет маркировка автоматизированных учетных записей. Как заявляют разработчики, метки смогут помочь отличать полезных ботов от тех, которые распространяют спам.

Полезные автоматизированные аккаунты, например, могут предупреждать пользователей о стихийных бедствиях или помогать находить информацию о вакцинации.

Благодаря новой функции пользователи смогут легко отличить "хороших" ботов от тех, которые разносят спам или фейковые сообщения. На данный момент возможность тестируется ограниченным количеством людей. Однако, после этого она должна будет стать доступна для всех.

На данный момент неизвестно, когда завершится тестирование.

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