В Китае создали умную роболошадь, которая может перевозить человека верхом: как она выглядит (ФОТО)

В Китае создали робота-лошадь. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Китае создали роболошадь. Фото: ithome.com.

Китайская компания под названием Xpeng Motors представила умную роболошадь. Сообщается, что она обладает четырьмя ногами, вытянутой шеей и мордой, в которую вмонтированы камеры. Также для ориентации в пространстве инженеры оснастили её лидарами.

"Лошадь" умеет самостоятельно передвигаться и взаимодействовать со своим хозяином. Например, реагировать на прикосновения, общаться или даже перевозить человека верхом. Кроме того, помощник сможет перевозить различные грузы. Для этого на спину роботизированного питомца можно установить специальное корытце.

Фото: ithome.com



В роботе установлен аккумулятор, на подзарядку которого он будет отправляться самостоятельно. Отмечается, что при создании своего гаджета разработчики вдохновлялись образом единорога.

Фото: ithome.com.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания известного миллиардера Илона Маска Tesla работает над созданием своего человекоподобного робота. Устройство получит передовую систему искусственного интеллекта. Разработчики отметили, что она будет такой же сложной, как автопилот на электромобилях производства Tesla. Предназначением робота-гуманоида будет выполнение различных рутинных задач. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии прошли испытания гоночного электроаэромобиля. Данное транспортное средство планируют использовать в гонках по типу "Формулы-1". 130-килограмовый летательный аппарат сможет развивать скорость до 250 километров в час, а заряда батареи должно хватать на 15 минут полета. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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