Впервые в истории робот убил человека без приказа

Впервые в истории человечества боевой робот самостоятельно совершил убийство. Об этом сообщается в официальном отчете экспертной группы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по Ливии.

Военный дрон убил человека в автономном режиме. Фото из открытых источников

В документе указано, что в марте прошлого года во время стычки между военной группировкой, которая подчинялась командующему Ливийской национальной армии Халифу Хафтару и правительственными силами Ливии, военный квадрокоптер, будучи в автономном режиме совершил убийство человека. Боевой беспилотник Kargu-2 самостоятельно обнаружил и без приказа оператора уничтожил цель. Данный летательный аппарат был оснащен взрывчаткой, которая взрывается при подлете к цели.

Вероятнее всего, беспилотник, выполняя боевую миссию, потерял свою начальную цель, которая могла быть ликвидирована другим летательным аппаратом. После этого машина самостоятельно назначила для себя новую. Погибшим стал участник боевых действий со стороны Ливийской национальной армии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Илона Маска SpaceX начала строительство своих плавучих космодромов. Они будут располагаться в океане близ побережья штата Техас. Рендер будущих плавучих платформ опубликовал Илон Маск на своей страничке в социальной сети.

Также, издание информировало о том, что NASA опубликовало изображения центра нашей галактики. Панорамное изображение центра Млечного Пути было составлено из большого количества данных, которые радиотелескопы собирали на протяжении 20 лет. Новое изображение собрал воедино астроном Массачусетского университета, потратив на это год.

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