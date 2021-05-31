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Как выглядит центр Млечного Пути: NASA опубликовало новые фото

NASA продемонстрировало новый снимок центра нашей галактики

сегодня, 13:54
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новую фотографию нашей галактики. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как выглядит центр Млечного Пути: NASA опубликовало новые фото

NASA запечатлело центр Млеченого Пути. Фото из открытых источников

В ведомстве сообщили, что полученное панорамное изображение центра Млечного Пути было создано с использованием огромной мозаики данных. Его добыли благодаря радиотелескопу MeerKAT, который располагается в Южной Африке и космической обсерватории NASA "Chandra". 

Чтобы собрать данный снимок, понадобилось около 370 изображений, которые собирались радиотелескопами последние 20 лет. В отличие от снимков, которые были опубликованы ранее, этот охватывает более широкую плоскость Млечного Пути. Чтобы собрать все данные воедино, астроном Массачусетского университета Дэниел Ван работал на протяжении года. 

На изображении лучи, обнаруженные космической обсерваторией НАСА, отмечены зеленым, синим, оранжевым и фиолетовым цветами. Данные полученные от радиотелескопа из Южной Африки выделены сиреневым и серым цветом. 


Как выглядит центр Млечного Пути: NASA опубликовало новые фото - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что марсоход NASA Curiosity сделал несколько фотографий неба на красной планете. Ученые ведомства отметили, что благодаря новым изображениям, им удалось сделать еще одно научное открытие. 

Также, издание информировало о том, что орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел с расстояния в 270 километров марсоход Curiosity, который взобрался на гору Мон-Мерка. Несмотря на гигантское расстояние изображение получилось отчетливым. Марсоход взбирался на скалистое образование на протяжении целых семи лет.








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Источник: https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/images/magnetized-threads-weave-spectacular-galactic-tapestry.html
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