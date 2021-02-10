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Главная Новости IT технологии Водителям на заметку: появилось мобильное приложение, где фиксируются нарушения на дороге
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Водителям на заметку: появилось мобильное приложение, где фиксируются нарушения на дороге

Полицейские сообщают, что водители активно фиксируют нарушения на дорогах

сегодня, 14:51
Автор:

Мокрик Анастасия

В Украине заработало приложение для мобильных телефонов "Полицейский в смартфоне". С помощью него водители смогут самостоятельно фиксировать нарушения, которые совершают другие участники дорожного движения.

Водителям на заметку: появилось мобильное приложение, где фиксируются нарушения на дороге

В Украине запустили приложение "Полицейский в смартфоне" - фото: из открытых источников

Как это работает?

Приложение буквально превращает телефон пользователя в видеорегистратор. Проще говоря, оно фиксирует каждые 30 секунд на видео. Затем стирает старый файл и записывает новый. Если же в какой-то момент произошла авария на дороге, водитель сможет отправить эту запись в полицию. Далее стражи порядка вызывают правонарушителя  в полицию. Там ему показывают запись с подтверждением нарушения на дороге с его стороны. Далее будет выписан штраф.

Эффективно ли приложение?

Сотрудники полиции отмечают, что с началом работы данного приложения появилась возможность выявлять гораздо больше нарушений, чем раньше. Поступает очень много сигналов от водителей о происшествиях на дороге со стороны других участников движения. По их словам, иногда заявлений поступает настолько много, что они не успевают своевременно отреагировать на каждое.

Юристы отмечают, что правоохранители обязаны принимать абсолютно каждое заявление о правонарушении. Далее у них есть 30 дней, чтобы сообщить о результатах уведомителю. На сегодняшний день данное приложение – это больше эксперимент. Еще есть некоторые вопросы со стороны закона. К примеру, какие нарушения и в каком виде можно фиксировать на видео. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым, а также о том,  сколько в мире интернет-пользователей.



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Источник: https://factor-news.info/politsejskyj-u-smartfoni-politsiya-zmozhe-vypysuvaty-shtrafy-cherez-skargy-inshyh-vodiyiv/?fbclid=IwAR3FZTRCcsJITq1VVFDEdAQ235NqpnbIcJh3YOpfi3EFXYKZs4W2iVA-W_Y
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