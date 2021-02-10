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Главная Новости IT технологии Популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым
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Популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым

Данное приложение установили более десяти миллионов раз

сегодня, 11:13
Автор:

Елизавета Черных

Популярное приложение для Android Barcode Scanner, с помощью которого можно сканировать шрих-коды превратилось во вредоносное ПО и заразило миллионы смартфонов пользователей. Согласно данным компании Malwarebytes, данное приложение установили более десяти миллионов раз, сообщает "Лента.ру". 

Популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым

Популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым - фото из открытых источников

Barcode Scanner является доступным в официальном магазине Google Play, которым пользуются владельцы устройств на операционной системе Android. Сообщается, что первое время программа не имела никаких вредоносных характеристик, соответственно не вызывая подозрений со стороны пользователей. Однако в последнем обновлении эксперты обнаружили опасную функцию, о которой ничего не указывалось в описании приложения. 

В компанию Malwarebytes, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, начали поступать сообщения с жалобами от пользователей Они утверждали, что теперь в браузере стали сами по себе открываться страницы с рекламой. Эксперты, изучившие программный код Barcode Scanner, пришли к выводу, что именно от него исходит атака объявлениями с целью получения заработка от их показа.

Специалист Malwarebytes Нэйтан Коллиер сообщил о наличии опасного приложения компании Google, после чего Barcode Scanner удалили из магазина. Однако программа все еще работает у всех, кто не удалил ее самостоятельно со своих смартфонов. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", крало личные данные жителей Украины.



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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/09/app_attack/
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comments

Обусуждения

Х

сегодня, 11:39

Если "сообщает Лента.ру" - то точно что-то не правда.

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