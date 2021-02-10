Популярное приложение для Android Barcode Scanner, с помощью которого можно сканировать шрих-коды превратилось во вредоносное ПО и заразило миллионы смартфонов пользователей. Согласно данным компании Malwarebytes, данное приложение установили более десяти миллионов раз, сообщает "Лента.ру".

Популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым - фото из открытых источников

Barcode Scanner является доступным в официальном магазине Google Play, которым пользуются владельцы устройств на операционной системе Android. Сообщается, что первое время программа не имела никаких вредоносных характеристик, соответственно не вызывая подозрений со стороны пользователей. Однако в последнем обновлении эксперты обнаружили опасную функцию, о которой ничего не указывалось в описании приложения.

В компанию Malwarebytes, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, начали поступать сообщения с жалобами от пользователей Они утверждали, что теперь в браузере стали сами по себе открываться страницы с рекламой. Эксперты, изучившие программный код Barcode Scanner, пришли к выводу, что именно от него исходит атака объявлениями с целью получения заработка от их показа.

Специалист Malwarebytes Нэйтан Коллиер сообщил о наличии опасного приложения компании Google, после чего Barcode Scanner удалили из магазина. Однако программа все еще работает у всех, кто не удалил ее самостоятельно со своих смартфонов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", крало личные данные жителей Украины.





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