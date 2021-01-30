Стало известно, сколько в мире интернет-пользователей

Компании We Are Social и Hootsuite опубликовали новый отчет под названием Digital 2021. В отчете раскрывается число пользователей интернета и социальных сетей во всем мире. Данные о количестве населения планеты были взяты у Организации Объединённых Наций.

Стало известно количество интернет-пользователей

В отчете указано, что по состоянию на январь 2021 года в мире насчитывается 7.83 млрд людей. Из них интернетом пользуются 4.66 млрд человек, что составляет 53.6% от населения планеты.

Что касается социальных сетей, то ими пользуются 4.2 млрд человек. Также в отчете указано, что в мире 5.22 млрд пользователей мобильных телефонов (66.6% от населения Земли).

Как сообщало издание "Комментарии", Google прекращает раздавать интернет с помощью воздушных шаров. Кенийский оператор мобильной связи Telkom Kenya и компания Google Loon Services в пятницу объявили, что пилотный проект технологии Loon будет прекращен с 1 марта. Telkom Kenya и Loon сообщили в совместном заявлении, опубликованном в Найроби, что радикальный шаг последовал за объявлением о закрытии Loon как компании во всем мире.

Они заявили, что цель пилотного проекта технологии Loon заключалась в том, чтобы помочь преодолеть цифровой разрыв за счет обеспечения покрытия 4G / LTE с использованием воздушных шаров сотовой связи в областях, к которым трудно получить доступ и подключиться с помощью наземных технологий, а также в областях, которые не были коммерчески выгодно для поставщиков услуг.

Loon и Telkom Kenya тестировали воздушные шары в течение последних двух лет, но наконец в марте 2020 года получили одобрение Управления гражданской авиации Кении на развертывание воздушных шаров 4G в воздушном пространстве страны. Воздушные шары запускались из мест в США и направлялись в Кению, используя ветровые течения в стратосфере.

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