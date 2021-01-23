Google прекращает раздавать интернет с помощью воздушных шаров

Кенийский оператор мобильной связи Telkom Kenya и компания Google Loon Services в пятницу объявили, что пилотный проект технологии Loon будет прекращен с 1 марта. Telkom Kenya и Loon сообщили в совместном заявлении, опубликованном в Найроби, что радикальный шаг последовал за объявлением о закрытии Loon как компании во всем мире.

Воздушные шары не помогли. Фото: People Daily

Они заявили, что цель пилотного проекта технологии Loon заключалась в том, чтобы помочь преодолеть цифровой разрыв за счет обеспечения покрытия 4G / LTE с использованием воздушных шаров сотовой связи в областях, к которым трудно получить доступ и подключиться с помощью наземных технологий, а также в областях, которые не были коммерчески выгодно для поставщиков услуг.

"Loon был бы невозможен без сообщества новаторов и тех, кто рискнул, которые были готовы рискнуть и построить то, чего мир никогда раньше не видел. Хотя нам грустно сообщать, что путешествие Loon подходит к концу, мы благодарны команде Telkom за их видение и партнерство ", — сказал генеральный директор Loon Аластер Вестгарт.

Loon и Telkom Kenya тестировали воздушные шары в течение последних двух лет, но наконец в марте 2020 года получили одобрение Управления гражданской авиации Кении на развертывание воздушных шаров 4G в воздушном пространстве страны. Воздушные шары запускались из мест в США и направлялись в Кению, используя ветровые течения в стратосфере.

Усовершенствованные алгоритмы машинного обучения Loon работали, чтобы удерживать воздушные шары над зоной обслуживания, но бывали случаи, когда определенные модели стратосферного ветра и другие препятствия, такие как ограниченное воздушное пространство, приводят к меньшей доступности. Эти воздушные шары, которые парили над коммерческим воздушным пространством Кении, несли базовые станции 4G и могли обеспечивать более широкий охват сигнала.

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