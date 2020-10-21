Nokia обеспечит 4G-интернетом базу NASA на Луне

Компания Nokia заявляет, что будет сотрудничать с NASA для создания первой сети сотовой связи на Луне. Цель программы — обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне в качестве разминки для полетов на Марс. Об этом сообщает US News.

Nokia проведет Интернет на Луне

Финский производитель телекоммуникационного оборудования заявил, что его подразделение Nokia Bell Labs построит систему связи 4G, которая будет развернута на лунном посадочном модуле на поверхности Луны в конце 2022 года. NASA выделяет 370 миллионов долларов 14 компаниям на предоставление технологий для программы высадки Artemis на Луну.

Nokia опубликовала более подробную информацию о своем участии после того, как на прошлой неделе NASA объявило, что выделяет компании 14,1 миллиона долларов на сеть. Космическое агентство США также финансирует другие инновации в области управления криогенными жидкостями и возможности спуска и посадки на поверхности Луны.

Сеть Nokia обеспечит большие возможности связи для задач, которые должны будут выполнять астронавты, таких как удаленное управление луноходами, навигация в реальном времени и потоковое видео высокой четкости. Оборудование включает в себя базовую станцию, антенны и программное обеспечение. Оно разработано, чтобы выдерживать суровые запуски и посадки на Луну, а также экстремальные условия в космосе.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia запускает новую серию смарт-телевизоров.

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