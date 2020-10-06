Nokia запускает новую серию смарт-телевизоров

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Павел Зинченко
В прошлом году компания Flipkart выпустила самый первый смарт-телевизор под брендом Nokia в Индии, после того как название Nokia было передано по лицензии гиганту розничной торговли, принадлежащему компании Walmart. За последние шесть месяцев у 55-дюймового телевизора появились 43- и 65-дюймовые сородичи. В августе Flipkart также анонсировала Android-приставку Nokia. Теперь официально объявлено, что через несколько дней появятся новые модели телевизоров. Об этом сообщает GIZMochina.
Новые смарт-телевизоры Nokia
Согласно NokiaPowerUser, новые телевизоры должны быть 32-дюймовыми и 50-дюймовыми моделями. Сообщается, что два телевизора были сертифицированы Бюро индийских стандартов еще в начале августа.
В блоге, посвященном Nokia, есть другое изображение плаката, в котором говорится, что в телевизорах будут использоваться динамики Onkyo. Это удивительно, поскольку современные смарт-телевизоры Nokia оснащены динамиками JBL. Будет интересно узнать, почему теперь она перешла на принадлежащую Японии Onkyo.
Новые смарт-телевизоры должны работать под управлением Android 9.0 из коробки и иметь предварительно загруженные приложения, такие как Netflix, Prime Video и Disney + Hotstar. 32-дюймовая версия, скорее всего, будет иметь разрешение FHD, что сделает ее самой дешевой из линейки, тогда как 55-дюймовая версия должна иметь панель 4K.
Как сообщало издание "Комментарии", Nokia готовится представить уникальное смарт-устройство.
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