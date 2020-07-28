Компания Nokia готовится представить уникальное смарт-устройство

Недавно стало известно, что бренд Nokia планирует выпустить Android TV Box в августе. Однако, никаких подробностей не было. А теперь индийский онлайн-магазин Flipkart на своей официальной странице в Twitter опубликовал небольшой тизер. В нем он демонстрирует некоторые функции Smart TV и спрашивает "Если бы вы могли получить доступ ко всем этим функциям без необходимости изменения телевизора?". Об этом сообщает издание PingvinPro.

Скорее всего, тизер намекает на скорый запуск Android TV Box от Nokia. Это устройство сделает ваш телевизор "умным" и будет стоить значительно меньше, чем сам Smart TV. Устройство получит поддержку Android 9.0 Pie, Chromecast, Dolby Audio, игровых приложений, Google Assistant и OTT. Отмечается и поддержка разрешения Full HD (1080p).

Рынок Smart TV процветает во всем мире, потому что Интернет распространяется все быстрее, а потребление OTT растет. Телевизоры Nokia уже доступны для покупки в Индии через Flipkart. Но будущий гаджет будет полезным для тех, кто не может позволить себе новый "умный" телевизор.

Как сообщало издание "Комментарии", стали известны характеристики нового смарт-телевизора Nokia.

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