ASML – это нидерландская компания, занимающаяся несколькими технологическими направлениями, главное из которых – изготовление EUV-машин. Это самые совершенные литографические устройства, необходимые для производства каждого передового процессора, используемого в мире. Это означает, что ASML создает оборудование для создания микросхем, используемых в процессорах, ноутбуках, телефонах, медицинском оборудовании и оружии.

ASML – одна из важнейших технологических компаний мира. Фото из открытых источников

"Мы – важнейшая технологическая компания, о которой вы никогда не слышали", – говорит один из слоганов ASML.

Компания не просто создает EUV-машины, а является монополистом, производящим компоненты на уровне 3 и 5 нанометров. Таким образом, EUV-машины ASML сейчас являются единственным способом, с помощью которого три крупнейшие компании чипов в мире — тайваньская TSMC, американская Intel и южнокорейская Samsung — могут печатать свои самые современные микросхемы.

ASML не была лидером рынка изначально и сталкивалась с сильной конкуренцией. Бренды Nikon и Canon занимались многими проектами, а ASML сосредоточилась и выделила большие ресурсы на исследования и разработку своего продукта – EUV-машин, которое длилось более 15 лет. В результате EUV-машины стоят около 140 млн. долларов, состоят из более 100 тыс. компонентов, которые поступают от 5 тыс. поставщиков по всему миру.

ASML также имеет крепкую связь с США. Когда Соединенные Штаты начали ограничивать китайские технологические компании, к ним присоединилась и ASML. Нидерландская компания запретила продажу EUV-машин в Китай. Таким образом, несмотря на собственные разработки, Китай фактически потерял способность конкурировать на мировом рынке полупроводников.

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