В YouTube может появиться новая удобная функция: что известно (ФОТО)

Популярный видеохостинг от Google Youtube проводит тестирование новой функции.

Новые функции YouTube. Фото из открытых источников

Как стало известно, на этих выходных в приложении YouTube для мобильных устройств новая возможность связанная с комментариями. Так, пользователям стала доступна возможность отображения комментариев — с отметкой времени. На данный момент она находится в режиме бета-тестирования, и пользователи могут включить её вручную.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо перейти на любой видеоролик и открыть комментарии. Справа можно увидеть кнопку с настройками, на которую необходимо нажать, а после этого в открывшемся меню появятся три опции: лучшие комментарии, с отметкой времени (бета) и самые новые.

После того как пользователь выберет второй пункт будут появляться соответствующие времени видео комментарии. На полосе длительности видео можно будет увидеть белые отметки — это количество комментариев, которые будут отображаться при включении функции.

Дата завершения бета-тестирования, пока, неизвестна.

Фото: pingvin.pro.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный сервис для просмотра и создания видео YouTube запускает новую функцию. Сообщается, что в компании её тестировали на протяжении года. На данный момент она стала доступна в 68 странах мира, как в браузерной версии, так и мобильном приложении. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что компания YouTube запускает свой новый сервис в нашей стране. Он является аналогом популярного TikTok и позволит пользователям просматривать, создавать и редактировать короткие видео. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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