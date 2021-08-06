logo
Русский Українська

BTC/USD

42802.06

ETH/USD

2917.17

LTC/USD

148.86

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии В Японии создали электрический самолет: как он выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Японии создали электрический самолет: как он выглядит (ФОТО)

На Mk-5 установлено 32 винта

сегодня, 20:00
Автор:

Денис Подставной

В Японии был представлен электрический одноместный самолет. Об этом сообщает издание RobbReport.

В Японии создали электрический самолет: как он выглядит (ФОТО)

В Японии создали одноместный электрический самолет. Фото:Tetra Aviation

Японская авиакомпания под названием Tetra Aviation представила электрический самолет. eVTOL (электрический самолет вертикального взлета и посадки) будет называться Mk-5.

Сообщается, что в компании разрабатывали данный летательный аппарат на протяжении трех с половиной лет. Он создан из углепластика и алюминия и весит менее полутонны. 

Транспортное средство сможет позволить одному человеку пролететь до 160 километров. На Mk-5 установлено 32 винта, которые располагаются на четырех крыльях. Также один винт установлен в хвосте аппарата для того, чтобы помогать при взлёте.

Его аккумулятор ёмкостью 13,5 кВт-ч сможет разогнать электросамолёт до скорости в 160 километров в час. 

Отмечается, что данный самолет управляется с помощью джойстика и полуавтоматического электронного управления и будет достаточно простым в пилотировании даже для новичков. 

Согласно планам компании, новинка станет доступна к покупке уже в следующем году, а сейчас желающие могут сделать предварительный заказ. 

В Японии создали электрический самолет: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Tetra Aviation

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в КНР построили самый быстрый в мире поезд. Сообщается, что он будет способен развивать скорость до 600 километров в час. Данное транспортное средство является маглевом (осуществляет движение за счет силы электромагнитного поля и не касаясь рельс). Созданием скоростного состава занимались с 2016 года. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии провели испытания гоночного электрического аэромобиля. Данное транспортное средство является беспилотным и будет использовано для гонок в стиле по типу "Формулы -1". В самих гонках будет принимать участие до десяти таких транспортных средств. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://robbreport.com/motors/aviation/tetra-aviation-mk-5-evtol-can-carry-one-person-100-miles-1234628077/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ