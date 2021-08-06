В Японии создали электрический самолет: как он выглядит (ФОТО)

В Японии был представлен электрический одноместный самолет. Об этом сообщает издание RobbReport.

В Японии создали одноместный электрический самолет. Фото:Tetra Aviation

Японская авиакомпания под названием Tetra Aviation представила электрический самолет. eVTOL (электрический самолет вертикального взлета и посадки) будет называться Mk-5.

Сообщается, что в компании разрабатывали данный летательный аппарат на протяжении трех с половиной лет. Он создан из углепластика и алюминия и весит менее полутонны.

Транспортное средство сможет позволить одному человеку пролететь до 160 километров. На Mk-5 установлено 32 винта, которые располагаются на четырех крыльях. Также один винт установлен в хвосте аппарата для того, чтобы помогать при взлёте.

Его аккумулятор ёмкостью 13,5 кВт-ч сможет разогнать электросамолёт до скорости в 160 километров в час.

Отмечается, что данный самолет управляется с помощью джойстика и полуавтоматического электронного управления и будет достаточно простым в пилотировании даже для новичков.

Согласно планам компании, новинка станет доступна к покупке уже в следующем году, а сейчас желающие могут сделать предварительный заказ.





Фото: Tetra Aviation

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в КНР построили самый быстрый в мире поезд. Сообщается, что он будет способен развивать скорость до 600 километров в час. Данное транспортное средство является маглевом (осуществляет движение за счет силы электромагнитного поля и не касаясь рельс). Созданием скоростного состава занимались с 2016 года. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии провели испытания гоночного электрического аэромобиля. Данное транспортное средство является беспилотным и будет использовано для гонок в стиле по типу "Формулы -1". В самих гонках будет принимать участие до десяти таких транспортных средств. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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