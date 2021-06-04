В WhatsApp скоро появятся несколько новых функций: что известно

В популярный мессенджер WhatsApp скоро добавят новые функции. Об этом рассказал руководитель компании Facebook Марк Цукерберг в интервью для издания WABetaInfo. По его словам, в приложении скоро появится возможность для использования одного аккаунта пользователя на нескольких устройствах одновременно.

В WhatsApp появятся новые функции. Фото из открытых источников

Благодаря новой опции пользователь сможет привязать к своему аккаунту до четырех устройств. Ими можно будет воспользоваться, даже если основное устройство находится не в Сети. По словам Марка Цукерберга, разработчики приложения, при создании новой функции, столкнулись с большой технической проблемой, которая заключалась в том, чтобы сообщения пользователя корректно синхронизировались на всех устройствах, даже если аккумулятор вашего смартфона разрядился. Однако, также он заявил о том, что компании удалось найти лучшее решение для возникшей проблемы. Новая функция скоро начнет проходить тестирование в публичной бета-версии.

Также в приложении скоро появится возможность для отправки фото и видео, которое получатель может посмотреть только один раз. Функция будет подобной тем, что уже есть в Instagram и Snapchat.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Microsoft вскоре представит новое поколение своей операционной системы Windows. Новинка будет продемонстрирована на мероприятии, которое организует компания. Более подробно читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что компания Google вскоре выпустит обновление для своего мобильного приложения YouTube. В нем могут появиться несколько новых полезных функций.

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