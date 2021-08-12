В WhatsApp появится новая полезная функция: что известно

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp запускают новую функцию для своего приложения. Об этом сообщает издание Thenextweb.

Новая функция WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, WhtsApp позволит своим пользователям переносить чаты между версий приложения для операционных систем Android и iOS.

WhatsApp уже на протяжении долгого времени позволяет загружать резервные копии чатов на новое устройство. Однако это можно делать только в рамках одной операционки. Сообщается, что в скором времени пользователи смогут переносить свои разговоры с устройств под управлением операционной системы iOS на устройства производства Samsung, которые работают на Android 10 или новее. Кроме текста можно будет перенести фотографии и аудиофайлы.

Данная функция сначала будет распространиться только на новые смартфоны от Samsung: Samsung Galaxy Z Flip3 та Galaxy Z Fold3. Однако, вскоре должна появится и на других устройствах данного производителя.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мессенджер WhatsApp получил новые функции. С её помощью пользователи смогут отправлять друг-другу фото и видеофайлы, которые можно посмотреть только один раз. После того как получатель откроет и просмотрит файл, он автоматически удалится. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что для мессенджера Telegram вышло большое обновление. В нём разработчики добавили множество функций для своего приложения. Например, теперь пользователи смогут делиться изображением со своего экрана в групповых или личных видеовызовах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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