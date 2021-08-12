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В WhatsApp появится новая полезная функция: что известно

Новая функция сначала будет распространиться только на смартфоны Samsung

сегодня, 15:40
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp запускают новую функцию для своего приложения. Об этом сообщает издание Thenextweb. 

В WhatsApp появится новая полезная функция: что известно

Новая функция WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, WhtsApp позволит своим пользователям переносить чаты между версий приложения для операционных систем Android и iOS. 

WhatsApp уже на протяжении долгого времени позволяет загружать резервные копии чатов на новое устройство. Однако это можно делать только в рамках одной операционки. Сообщается, что в скором времени пользователи смогут переносить свои разговоры с устройств под управлением операционной системы iOS на устройства производства Samsung, которые работают на Android 10 или новее. Кроме текста можно будет перенести фотографии и аудиофайлы. 

Данная функция сначала будет распространиться только на новые смартфоны от Samsung: Samsung Galaxy Z Flip3 та Galaxy Z Fold3. Однако, вскоре должна появится и на других устройствах данного производителя. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мессенджер WhatsApp получил новые функции. С её помощью пользователи смогут отправлять друг-другу фото и видеофайлы, которые можно посмотреть только один раз. После того как получатель откроет и просмотрит файл, он автоматически удалится. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что для мессенджера Telegram вышло большое обновление. В нём разработчики добавили множество функций для своего приложения. Например, теперь пользователи смогут делиться изображением со своего экрана в групповых или личных видеовызовах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://thenextweb.com/news/whatsapp-switch-ios-android-at-last?utm_source=pingvin.pro
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