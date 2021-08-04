В WhatsApp появилась новая полезная функция: как она работает

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Об этом сообщает издание TheVerge.

В WhatsApp появилась новая функция. Фото: 9to5mac.com

В приложении мессенджера запустили новую возможность под названием "Просмотреть один раз". С помощью неё, пользователи смогут отправлять фотографии и видео, которые будут автоматически удалятся после того, как их просмотрел получатель.

Для того, что бы воспользоваться данной функцией пользователю нужно нажать на кнопку "1" рядом с кнопкой отправления. После того как получатель откроет файл, он будет автоматически удалён.

Сообщается, что пользователь, который получил такой файл будет видеть, что его можно посмотреть только один раз.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новую версию своего мобильного приложения. Данный апдейт стал доступен для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS. В новинке, например, помимо других нововведений упростит пользователям добавление большего количества собеседников к текущему звонку. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что для мессенджера Telegram вышло крупное обновление. В новой версии приложения появилось множество новых функций, например, теперь групповые видеовызовы смогут поддерживать до тысячи зрителей одновременно, а также неограниченное число слушателей. Апдейт исправляет ошибки, с которыми могли столкнуться пользователи в предыдущих версиях мессенджера. Новинка вышла, как для устройств под управлением операционной системы Android, так и iOS. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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