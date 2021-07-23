В мессенджере WhatsApp появились новые функции: что известно (ФОТО)

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили обновленную версию своего приложения. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Новые функции в WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, после завершения бета-тестирования компания WhatsApp начала распространять новый интерфейс звонков для приложения. Обновление доступно для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS.

Также вместе с другими улучшениями обновленная версия мессенджера упростит пользователям добавление большего количества собеседников к текущему звонку.

Отмечается, что новый экран вызова получился похожим на FaceTime от Apple. На экране вызова пользователи мессенджера смогут приглашать других присоединиться к разговору, а также позвонить повторно, тем кто пропустил звонок.

В описании к версии под номером 2.21.140 также говорится о том, что архивированные переписки теперь будут оставаться в архиве с отключенными уведомлениями при получении новых сообщений в эти чаты.

Новые функции постепенно предоставляются пользователям, поэтому не все смогут получить их сразу после скачивания и установки новой версии. WhatsApp доступен бесплатно в App Store и требует iPhone с iOS 10 или новее.





Фото: 9to5mac.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что для популярного мессенджера WhatsApp вышла новая бета-версия. В новике разработчики внесли некоторые изменения в пользовательский интерфейс своего приложения. На данный момент эта возможность проходит процедуру тестирования, однако вскоре после её завершения она станет доступна с обновлением. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что американская компания Microsoft официально подтвердила выход еще одной версии для операционной системы Windows 11. Сообщается, что предположительно её выход состоится, спустя несколько лет после релиза операционки. Стало известно, чем эта версия будет отличаться от других.

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