Microsoft официально подтвердила выход еще одной версии Windows 11

Американская компания Microsoft выпустит версию Windows 11 с возможностью длительной поддержки. Об этом сообщает издание Winfuture.

Microsoft выпустит Windows 11 LTSC. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время сессии вопросов и ответов (Ask me Anything, AMD) представители компании подтвердили, что в будущем Microsoft выпустит версию Windows 11 с длительной поддержкой (она составит пять лет).

Однако ожидается, что полноценная версия Windows 11 станет доступной в конце октября этого года. В это же время ожидается и релиз версии Windows 10 с длительной поддержкой на базе последнего обновления под названием 21H2. В этом случае Windows 11 с пятилетней поддержкой может выйти не ранее конца 2024 года.

