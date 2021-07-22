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Главная Новости IT технологии Microsoft официально подтвердила выход еще одной версии Windows 11
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Microsoft официально подтвердила выход еще одной версии Windows 11

О выходе этой версии официально сообщили представители компании

сегодня, 16:15
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Microsoft выпустит версию Windows 11 с возможностью длительной поддержки. Об этом сообщает издание Winfuture.

Microsoft официально подтвердила выход еще одной версии Windows 11

Microsoft выпустит Windows 11 LTSC. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время сессии вопросов и ответов (Ask me Anything, AMD) представители компании подтвердили, что в будущем Microsoft выпустит версию Windows 11 с длительной поддержкой (она составит пять лет). 

Однако ожидается, что полноценная версия Windows 11 станет доступной в конце октября этого года. В это же время ожидается и релиз версии Windows 10 с длительной поддержкой на базе последнего обновления под названием 21H2. В этом случае Windows 11 с пятилетней поддержкой может выйти не ранее конца 2024 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что пользователи, которые установили на свои компьютеры тестовую сборку Windows 1, жалуются на исчезновение нескольких удобных и уже привычных функций. Так, например, в новой операционке разработчики убрали возможность закрепления на панели задач нужного приложения, а также вызов контекстного меню путем нажатия правой кнопкой мышки на панели задач. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что компания Microsoft выпустила очередное обновление для своих операционных систем Windows. Оно уже стало доступно для скачивания и установки. В нём разработчики исправили более сотни серьезных уязвимостей. Отмечается, что 13 из них являются критическими. Также была повышена безопасность основных операций системы. Подробности — в нашей статье.


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