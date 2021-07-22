logo
Русский Українська

BTC/USD

32113.26

ETH/USD

1986.81

LTC/USD

117.78

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Windows 11 лишилась нескольких популярных среди пользователей функций
commentss НОВОСТИ Все новости

Windows 11 лишилась нескольких популярных среди пользователей функций

Пропажу обнаружили пользователи тестовой сборки новой операционки

сегодня, 13:41
Автор:

Денис Подставной

В новой операционной системе от Microsoft исчезли некоторые популярные среди пользователей функции. Об этом рассказали комментаторы в приложении для отзывов Feedback Hub. 

Windows 11 лишилась нескольких популярных среди пользователей функций

Windows 11 лишилась удобных функций. Фото из открытых источников

Как стало известно, пользователи тестовой сборки новой операционки обнаружили пропажу нескольких полезных возможностей, которыми пользовались многие люди по всему миру:

• исчезла возможность для закрепления на панели задач нужного приложения; 

• в новинке пользователи не смогут открыть закрепленные файлы в приложениях. В десятой версии операционки можно без труда открыть нужные файлы, например, документы Word, при перетаскивании их мышкой на закрепленный значок нужного приложения. В тестовой сборке Windows 11 такая возможность отсутствует;

• также пользователи отметили, что в одиннадцатой версии не работает вызов контекстного меню,  через нажатие правой кнопки мыши на панели задач.

Многие пользователи в Feedback Hub высказали своё разочарование в исчезновении удобных функций в Windows 11. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько будет версий у новой Windows 11. Инсайдеры нашли эту информацию в базе данных Bluetooth SIG. Эта организация занимается принятием стандартов Bluetooth и утверждением их поддержки различными программами и устройствами. Стало известно, какие именно будут новые версии операционки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что с операционной системы Windows 11 можно будет без трудностей вернутся на Windows 10. Однако на это у пользователя будет ограничено время. Если с момента установки новинки пройдет некоторое время, то пользователю, который захочет вернуться на прежнюю ОС, потребуется  проводить чистую установку. Стало известно, сколько времени будет у пользователей на то, чтобы "откатиться" к прежней Windows без потери личных данных. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/science/v-windows-11-ischezli-tri-poleznye-funkcii-kotorymi-polzuyutsya-milliony-lyudey-novosti-11490034.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ