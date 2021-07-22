Windows 11 лишилась нескольких популярных среди пользователей функций

В новой операционной системе от Microsoft исчезли некоторые популярные среди пользователей функции. Об этом рассказали комментаторы в приложении для отзывов Feedback Hub.

Windows 11 лишилась удобных функций. Фото из открытых источников

Как стало известно, пользователи тестовой сборки новой операционки обнаружили пропажу нескольких полезных возможностей, которыми пользовались многие люди по всему миру:

• исчезла возможность для закрепления на панели задач нужного приложения;

• в новинке пользователи не смогут открыть закрепленные файлы в приложениях. В десятой версии операционки можно без труда открыть нужные файлы, например, документы Word, при перетаскивании их мышкой на закрепленный значок нужного приложения. В тестовой сборке Windows 11 такая возможность отсутствует;

• также пользователи отметили, что в одиннадцатой версии не работает вызов контекстного меню, через нажатие правой кнопки мыши на панели задач.

Многие пользователи в Feedback Hub высказали своё разочарование в исчезновении удобных функций в Windows 11.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько будет версий у новой Windows 11. Инсайдеры нашли эту информацию в базе данных Bluetooth SIG. Эта организация занимается принятием стандартов Bluetooth и утверждением их поддержки различными программами и устройствами. Стало известно, какие именно будут новые версии операционки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что с операционной системы Windows 11 можно будет без трудностей вернутся на Windows 10. Однако на это у пользователя будет ограничено время. Если с момента установки новинки пройдет некоторое время, то пользователю, который захочет вернуться на прежнюю ОС, потребуется проводить чистую установку. Стало известно, сколько времени будет у пользователей на то, чтобы "откатиться" к прежней Windows без потери личных данных.



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