logo
Русский Українська

BTC/USD

34607.02

ETH/USD

2355.75

LTC/USD

140.97

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Для WhatsApp вышла новая версия, которая вносит изменения в дизайн (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Для WhatsApp вышла новая версия, которая вносит изменения в дизайн (ФОТО)

Разработчики выпустили новую бету

сегодня, 19:06
Автор:

Денис Подставной

Для популярного мессенджера WhatsApp вышла новая версия. Об этом сообщает портал WABetainfo. 

Для WhatsApp вышла новая версия, которая вносит изменения в дизайн (ФОТО)

Обновление WhatsApp. Фото из открытых источников.

Как стало известно, разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения для устройств под управлением операционной системы Android. В ней были внесены изменения в пользовательский интерфейс мессенджера. 

В новинке были изменены иконки собеседников (они стали меньше), а также, например, было удалено разделение строк между чатам. На данный момент нововведения проходят тестирования, а после завершения данной процедуры будут добавлены в новую версию мессенджера, которая будет доступна для всех пользователей. 

На данный момент дата выхода новой стабильной версии неизвестна. 

Для WhatsApp вышла новая версия, которая вносит изменения в дизайн (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что разработчики WhatsApp добавили новую долгожданную многими пользователями функцию в свой мессенджер. Новая возможность будет аналогичной таким, которые уже есть в Instagram и Snapchat. На данный момент она находится в режиме бета-тестирования и пользователи устройств под управлением операционной системы Android могут опробовать новинку. В ближайшее время новая функция должна появится в стабильной версии приложения. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что для популярного мессенджера Viber подготовили крупное обновление. Разработчики в сотрудничестве с американской компанией Snap. Inc добавят в мессенджер контент дополненной реальности, а также множество других новых возможностей. Новинка уже вышла в ограниченном количестве стран, а в Украине должна появится уже в скором времени. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-21-14-8-whats-new/?utm_source=ixbtcom
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ