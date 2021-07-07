Для WhatsApp вышла новая версия, которая вносит изменения в дизайн (ФОТО)

Для популярного мессенджера WhatsApp вышла новая версия. Об этом сообщает портал WABetainfo.

Обновление WhatsApp. Фото из открытых источников.

Как стало известно, разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения для устройств под управлением операционной системы Android. В ней были внесены изменения в пользовательский интерфейс мессенджера.

В новинке были изменены иконки собеседников (они стали меньше), а также, например, было удалено разделение строк между чатам. На данный момент нововведения проходят тестирования, а после завершения данной процедуры будут добавлены в новую версию мессенджера, которая будет доступна для всех пользователей.

На данный момент дата выхода новой стабильной версии неизвестна.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что разработчики WhatsApp добавили новую долгожданную многими пользователями функцию в свой мессенджер. Новая возможность будет аналогичной таким, которые уже есть в Instagram и Snapchat. На данный момент она находится в режиме бета-тестирования и пользователи устройств под управлением операционной системы Android могут опробовать новинку. В ближайшее время новая функция должна появится в стабильной версии приложения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что для популярного мессенджера Viber подготовили крупное обновление. Разработчики в сотрудничестве с американской компанией Snap. Inc добавят в мессенджер контент дополненной реальности, а также множество других новых возможностей. Новинка уже вышла в ограниченном количестве стран, а в Украине должна появится уже в скором времени.

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