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В Украине разрешили судьям использовать искусственный интеллект, но назвали ограничения

Судьи не должны использовать искусственный интеллект для оценки и принятия решений.

сегодня, 16:50
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Автор:
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Slava Kot

Украинские судьи при ведении профессиональной деятельности могут использовать искусственный интеллект. Это стало возможным благодаря новой редакции Кодекса судейской этики, где появилась соответствующая статья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Судебно-юридическая газета".

В Украине разрешили судьям использовать искусственный интеллект, но назвали ограничения

Судьям в Украине разрешили использовать искусственный интеллект. Фото из открытых источников

9 сентября прошла презентация проекта обновленного Кодекса судейской этики. В новой редакции Кодекса было предложено разрешить судьям использовать искусственный интеллект, однако определили ограничение такого применения.

"Использование судьей технологий искусственного интеллекта допустимо, если это не влияет на независимость и беспристрастность судьи, не касается оценки доказательств и процесса принятия решений и не нарушает требований законодательства", — говорится в документе.

Благодаря этому, украинские судьи имеют право использовать ресурсы и программное обеспечение с искусственным интеллектом для анализа информации, подготовки судебных решений и поиска релевантной судебной практики.

Пока несколько стран мира одобрили использование искусственного интеллекта судьями. Среди лидеров в этом процессе стала Эстония, где "судья-робот" может принимать решения в спорах на сумму менее 7 тыс. евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в найденном интервью за 1984 год основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о работе над искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали о конкурсе Мисс искусственный интеллект, в котором принимали участие только виртуальные модели. Победительницей стала ИИ-модель и активистка из Марокко Кенза Лейли. Она победила более 1500 других компьютерных моделей.



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