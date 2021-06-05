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Главная Новости IT технологии В Telegram появилась новая функция: что известно
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В Telegram появилась новая функция: что известно

В телеграм для Android появилась новая функция

сегодня, 09:50
Автор:

Денис Подставной

В популярном мессенджере Telegram тестируется новая возможность. Ранее она уже появилась в приложении для iOS устройств, теперь функцию добавили и для Android версии. Об этом сообщил телеграм канал Telegram Info. 

В Telegram появилась новая функция: что известно

В Telegram появилась новая функция. Фото из открытых источников

Известно, что разработчики мессенджера Telegram сейчас разрабатывают функцию групповых видеозвонков для своего Android-приложения. О создании данной функции еще в конце апреля этого года сообщил основатель компании Telegram Павел Дуров. На данный момент новая функция находится в режиме тестирования в бета-версии приложения под номером 7.8.0. Бета-версия для устройств под управлением операционной системы от Apple стала доступна в начале прошлого месяца.

Пока не известно, когда новые возможности будут добавлены в стабильную версию приложения. 

Для справки: Telegram является одним из популярных мессенджеров. На данный момент количество его активных пользователей в месяц превышает 500 миллионов. Один из создателей приложения Telegram Павел Дуров ранее сообщал о том, что количество новых пользователей мессенджера ежемесячно увеличивается более чем на пол миллиона. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в популярной социальной сети Twitter появились платные функции. Они стали доступны пользователям, которые оформили новую подписку Twitter Blue. Разработчики заявили, что создавали новые возможности для социальной сети основываясь на отзывы Twitter. Более подробно читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что в мессенджере WhatsApp скоро появится несколько новых функций. Во время создания новых функций у разработчиков возникла большая техническая проблема. Об этом сообщил основатель компании Facebook Марк Цукерберг. 


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Источник: https://t.me/tginfo?utm_source=ixbtcom
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