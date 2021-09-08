В Сингапуре за общественным порядком следят роботы-патрульные: как они выглядят (ФОТО)

В Сингапуре роботы будут осуществлять патрулирование улиц. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Сингапуре роботы-патрульные вышли на улицы города. Фото: Mothership.

В Сингапуре в рамках испытаний на центральные улицы города вышли роботы-патрульные. Машины будут следить за общественным порядком. Сообщается, что данный проект является общим для нескольких государственных агентств.

Как стало известно, для патрулирования будет использован один или несколько роботов Xavier. Они будут наблюдать за толпами граждан и выявлять в них "нежелательное общественное поведение", например, курение в запрещенных для этого местах, неправильная парковка или нарушение норм социальной дистанции.

Если роботу удастся обнаружить правонарушение, то он пошлет информацию об этом в командный центр, а далее, в зависимости от сценария, обратится к гражданину с сообщением или предупреждением.

Отмечается, что данные роботы могут ориентироваться в пространстве без помощи человека. Кроме того, робопатрульные умеют объезжать статические, а также движущиеся объекты.





Фото: Mothership.

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