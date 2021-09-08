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Главная Новости IT технологии В Сингапуре за общественным порядком следят роботы-патрульные: как они выглядят (ФОТО)
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В Сингапуре за общественным порядком следят роботы-патрульные: как они выглядят (ФОТО)

Роботы будут наблюдать за толпами граждан и выявлять в них "нежелательное общественное поведение"

сегодня, 14:16
Автор:

Денис Подставной

В Сингапуре роботы будут осуществлять патрулирование улиц. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В Сингапуре за общественным порядком следят роботы-патрульные: как они выглядят (ФОТО)

В Сингапуре роботы-патрульные вышли на улицы города. Фото: Mothership.

В Сингапуре в рамках испытаний на центральные улицы города вышли роботы-патрульные. Машины будут следить за общественным порядком. Сообщается, что данный проект является общим для нескольких государственных агентств.

Как стало известно, для патрулирования будет использован один или несколько роботов Xavier. Они будут наблюдать за толпами граждан и выявлять в них "нежелательное общественное поведение", например, курение в запрещенных для этого местах, неправильная парковка или нарушение норм социальной дистанции. 

Если роботу удастся обнаружить правонарушение, то он пошлет информацию об этом в командный центр, а далее, в зависимости от сценария, обратится к гражданину с сообщением или предупреждением.  

Отмечается, что данные роботы могут ориентироваться в пространстве без помощи человека. Кроме того, робопатрульные умеют объезжать статические, а также движущиеся объекты.

В Сингапуре за общественным порядком следят роботы-патрульные: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Фото: Mothership.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае создали умную роболошадь, которая может перевозить человека верхом. Благодаря лидарам, которые установлены в гаджет, он может ориентироваться в пространстве. Создавая своё устройство разработчики вдохновлялись образом единорога. "Лошадь" сможет взаимодействовать со своим хозяином. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае создали самый быстрый в мире поезд. Данное транспортное средство может развивать скорость до 600 километров в час. Состав в процессе движения не будет касаться рельсов, его движение будет осуществляться за счет силы электромагнитного поля. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/science/v-singapure-roboty-patrulnye-nachali-sledit-za-obshchestvennym-poryadkom-na-ulicah-novosti-11536114.html
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