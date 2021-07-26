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Главная Новости IT технологии В Сети распространяют поддельную Windws 11: что известно
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В Сети распространяют поддельную Windws 11: что известно

В результате после установки такой поддельной Windows на устройство пользователя попадает набор из разных компьютерных вирусов

сегодня, 19:05
Автор:

Денис Подставной

В Сети распространяют фейковый образ новой Windows 11. Об этом сообщили специалисты из "Лаборатории Касперского". 

В Сети распространяют поддельную Windws 11: что известно

Поддельная Windows 11. Фото из открытых источников

По данным компании, на данный момент, в Сети активно распространяется файл, который называется 86307_windows 11 build 21996.1 x64 размером 1,75 гигабайт. 

При этом большую часть установочного файла занимает библиотека, которая не несёт в себе никакой полезной информации. После того как пользователь запускает процесс установки на экране компьютера появляется окно, которое визуально похоже на интерфейс установки операционной системы от Microsoft. Более того, в установщике даже имеется какое-то лицензионное соглашение. Также пользователь оповещается об установке некоторых сторонних программ. 

В результате, после установки такой поддельной Windows на устройство пользователя попадает набор из разных компьютерных вирусов, рекламы и нежелательного софта. Специалисты из "Лаборатории Касперского" настоятельно рекомендуют загружать сборки Windows 11 только с официального сайта. Для этого нужно зарегистрироваться в программе Windows Insider. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft собирается выпустить еще одну версию для своей будущей операционной системы Windows 11. Об этом рассказали представители компании. Стало известно, когда её можно будет приобрести и то, чем она будет отличаться от других версий. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что пользователи обнаружили в новой операционной системе Windows 11 пропажу нескольких популярных функций. Стало известно, какие именно возможности были потеряны в тестовой сборке новинки. Многие пользователи высказали своё разочарование по поводу этого. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://itechua.com/programs/146400
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