В работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой

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Денис Подставной
В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел технический сбой. Многие пользователи жалуются на проблемы с доступом к своим аккаунтам.
Instagram - фото из открытых источников
Невозможно отправить сообщения, обновить ленту, а также подключиться или войти в свой аккаунт. При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".
Некоторые столкнулась с проблемами в работе приложения и десктопной версии Instagram. Кроме того, сбой затронул и мессенджер WhatsApp.
Согласно данным сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер. На данный момент причины неполадок неизвестны.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, то пользователи Facebook теперь смогут создавать удобные для них групповые беседы, в которые будут добавлять свои контакты с Facebook и Instagram. В этих чатах пользователям будут доступны реакции, а также темы. Кроме того, в новых чатах будет возможность управлять запросами на общение и звонки. Создатели отметили, что сейчас активно работают над созданием новых и оригинальных тем для чатов, которые совсем скоро будут предоставлены пользователям. Подробнее об этом читайте в нашей статье.Также портал "Комментарии" информировал о том, что на портале "Дия" появятся новые сервисы. В частности, украинцы будут иметь возможность получать в электронном виде судебные решения. О нововведении в своем заявлении рассказала руководительница проектов цифровой трансформации Минцифры Оксана Литвинова. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.
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