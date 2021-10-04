logo
Русский Українська

BTC/USD

49366.40

ETH/USD

3426.33

LTC/USD

169.05

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости IT технологии В работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой
commentss НОВОСТИ Все новости

В работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой

Сбой носит глобальный характер

сегодня, 20:38
Автор:

Денис Подставной

В работе  социальных сетей Facebook и Instagram произошел технический сбой. Многие пользователи жалуются на проблемы с доступом к своим аккаунтам. 

В работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой

Instagram - фото из открытых источников

Невозможно отправить сообщения, обновить ленту, а также подключиться или войти в свой аккаунт. При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".

Некоторые столкнулась с проблемами в работе приложения и десктопной версии Instagram. Кроме того, сбой затронул и мессенджер WhatsApp.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер. На данный момент причины неполадок неизвестны. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, то пользователи Facebook теперь смогут создавать удобные для них групповые беседы, в которые будут добавлять свои контакты с Facebook и Instagram. В этих чатах пользователям будут доступны реакции, а также темы. Кроме того, в новых чатах будет возможность управлять запросами на общение и звонки. Создатели отметили, что сейчас активно работают над созданием новых и оригинальных тем для чатов, которые совсем скоро будут предоставлены пользователям. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на портале "Дия" появятся новые сервисы. В частности, украинцы будут иметь возможность получать в электронном виде судебные решения. О нововведении в своем заявлении рассказала руководительница проектов цифровой трансформации Минцифры Оксана Литвинова. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ