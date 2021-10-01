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На портале "Дия" появятся новые сервисы

В частности, украинцы смогут уплачивать штрафы по постановлению об административном правонарушении

сегодня, 12:45
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве цифровой трансформации анонсировали появление новых сервисов на портале "Дия". В частности, украинцы смогут получать судебные решения в электронном виде. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление руководительницы проектов цифровой трансформации Минцифры Оксаны Литвиновой. 

На портале "Дия" появятся новые сервисы

На портале "Дия" появятся новые сервисы - фото из открытых источников

Таким образом, пользователям "Дии" предоставляется возможность: 

- получать сообщение о судебном заседании, участником которого они являются; 

- уплачивать штрафы по постановлению об административном правонарушении; 

-получения электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате. 

Напомним, что даже без смартфонов портал "Дия" будет доступен для украинских граждан. Все, кто имеет потребность в электронных услугах через этот сервис, смогут их получить.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что военнообязанные, призывники, резервисты смогут изменить место регистрации онлайн. Такая услуга в будущем будет способствовать экономии времени граждан. Ведь процедура изменения места регистрации довольно длительная и занимает до двух недель времени. Для снятия с воинского учета надо идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, стоять в очередях. Теперь граждане смогут сменить место регистрации за пару кликов, поэтому внедрение такой услуги имеет хорошие перспективы. Сейчас услугой "Е-регистрация" могут воспользоваться те, кто имеет ID-карты. Услуга тестово работает в Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, Киеве.





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