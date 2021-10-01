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Функция групповых сообщений: в Facebook рассказали о новинке

Цель введения таких чатов - удобство и возможность всегда быть на связи

сегодня, 10:20
Автор:

Козлова Альбіна

Пользователи Facebook смогут ипользовать перекрестные групповые беседы в Messenger и Instagram. Такие новые функции уже доступны. Об этом сообщают в пресс-службе компании Facebook.

Функция групповых сообщений: в Facebook рассказали о новинке

В популярных соцсетях появились новые функции, фото из открытых источников

В прошлом году компания ввела функцию, которая позволяла писать в Instagram друзьям с Facebook. Ожидалось, что такая функция станет удобной. По данным компании, более 70% пользователей обоих приложений стали пользоваться этой функцией.

Теперь пользователи имеют возможность создавать групповые чаты между контактами в Instagram и Messenger. В этих чатах будут доступны темы и реакции. Также в компании отметили, что работают над выпуском новых выразительных тем чата, которым все в Messenger и Instagram смогут наслаждаться. Пользователям уже доступна тема чатов Cottagecore и арт-пакет "Астрология", где есть не только тема, но и пакет наклеек с дизайном для каждого знака.

В новых перекрестных чатах пользователи тоже смогут управлять запросами на общение и звонки. В приложениях они смогут выбрать определенные контакты, с которыми хотят общатся, ведь конфиденциальность и безопасность — на первом месте.

Как сообщал портал "Комментарии", Facebook прекращает разработку программы Instagram Kids. Приложение должно было быть предназначено для пользователей младше 13 лет. Весной в компании заявили о создании отдельного приложения для детей — Instagram Kids. Однако через шквал критики разработку решили остановить.

Также мы писали, что в сети заговорили о выходе iPhone14. По данным эксперта, в iPhone 14 ожидается полный редизайн. Кроме того, Гурман отметил, что специалисты компании работают над масштабными изменениями в работе смартфона.



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Источник: https://messengernews.fb.com/2021/09/30/new-group-chat-experiences-cross-app-chats-chat-themes-polls-and-watch-together/
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