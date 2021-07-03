В Instagram появится контент только для платных пользователей

В популярной социальной сети Instagram может появиться платный контент. Об этом сообщает издание Engadget.

Instagram обзаведется платными функциями. Фото из открытых источников

Как стало известно, на данный момент разработчики приложения работают над новой функцией, которая будет называться Exclusive Stories. Благодаря ей пользователи социальной сети смогут оформлять платную подписку на дополнительный контент от авторов.

Обычным пользователям, которые перейдут на эксклюзивную Stories, высветится специальное уведомление о том, что её могут смотреть только те, кто оформил подписку. Предполагается, что в приложении заблокируют возможность для снимков экрана, когда на них запущен платный контент.

Создатели эксклюзивных Stories смогут сохранять их в Highlight, для того чтобы новые подписчики могли посмотреть все платные материалы, которые ранее публиковал автор.

На данный момент неизвестно, когда Instagram добавит такую функцию для своего приложения. Отмечается, что есть вероятность того, что такие возможности и вовсе могут не появиться, глядя на то, как разработчики социальной сети многократно отказывалась от внедрения различных новых функций уже на самом последнем этапе создания.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что для популярного мессенджера WhatsApp вышла новая тестовая версия, в которой появилась новая ожидаемая многими функция. Данная бета доступна только для обладателей устройств под управлением операционной системы Android. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что популярный сервис TikTok в течение нескольких недель внедрит в свое приложение новую возможность для создателей контента. Данную функцию добавят по многочисленным просьбам блогеров. Читайте об этом в нашей статье.

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