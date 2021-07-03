logo
Русский Українська

BTC/USD

34650.06

ETH/USD

2226.23

LTC/USD

139.76

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии В Instagram появится контент только для платных пользователей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Instagram появится контент только для платных пользователей

Instagram разрабатывает систему подписок

сегодня, 17:42
Автор:

Денис Подставной

В популярной социальной сети Instagram может появиться платный контент. Об этом сообщает издание Engadget. 

В Instagram появится контент только для платных пользователей

Instagram обзаведется платными функциями. Фото из открытых источников

Как стало известно, на данный момент разработчики приложения работают над новой функцией, которая будет называться Exclusive Stories. Благодаря ей пользователи социальной сети смогут оформлять платную подписку на дополнительный контент от авторов. 

Обычным пользователям, которые перейдут на эксклюзивную Stories, высветится специальное уведомление о том, что её могут смотреть только те, кто оформил подписку. Предполагается, что в приложении заблокируют возможность для снимков экрана, когда на них запущен платный контент. 

Создатели эксклюзивных Stories смогут сохранять их в Highlight, для того чтобы новые подписчики могли посмотреть все платные материалы, которые ранее публиковал автор. 

На данный момент неизвестно, когда Instagram добавит такую функцию для своего приложения. Отмечается, что есть вероятность того, что такие возможности и вовсе могут не появиться, глядя на то, как разработчики социальной сети многократно отказывалась от внедрения различных новых функций уже на самом последнем этапе создания. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что для популярного мессенджера WhatsApp вышла новая тестовая версия, в которой появилась новая ожидаемая многими функция. Данная бета доступна только для обладателей устройств под управлением операционной системы Android. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что популярный сервис TikTok в течение нескольких недель внедрит в свое приложение новую возможность для создателей контента. Данную функцию добавят по многочисленным просьбам блогеров. Читайте об этом в нашей статье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.engadget.com/instagram-exclusive-stories-174008148.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ